Besonders nachahmenswert: Kreis gewinnt Landespreis

Der Landespreis wurde in fünf Kategorien ausgeschrieben. Der Kreis Coesfeld war in der Kategorie „Informationsaustausch und Vernetzung“ erfolgreich. „Coesfeld 12.0 – Im Kreis gemeinsam digital“ lautet die Überschrift des Projekts. Um digitale Vorhaben zum Wohle der Menschen im Kreis proaktiv gestalten zu können, haben sich die elf Städte und Gemeinden und der Kreis zusammengetan und gemeinsam die kreisweite Digitalisierungsstrategie erarbeitet. Aktuell sei es in NRW die einzige bekannte kreisweite Digitalisierungsstrategie, die von allen politischen Gremien der kommunalen Familie eines Kreises verabschiedet worden ist, heißt es in der Begründung der Jury. Schnelles Internet in nahezu allen Haushalten, Unternehmen und Schulen: Im Kreis Coesfeld sei dieses Ziel bald erreicht. Eine Glasfaserversorgung von rund 85 Prozent und eine hohe Flächenversorgung bei den schnellen Funknetzen seien ideale Voraussetzungen, um neue, digitale Angebote zu schaffen, die das Leben der Menschen einfacher und besser machen.

Pro Kategorie erhalten die Gewinner 10 000 Euro. 75 Projekte waren zum Wettbewerb eingereicht worden, wie das Ministerium mitteilt.