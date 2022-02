Bestenehrung am Bildschirm verfolgen

Heute Abend ist es soweit: Dann können alle Sportlerinnen und Sportler, Freunde und Familie der Nominierten sowie alle Interessierten miterleben, wer den Sportmedienpreis 2021 in den Kategorien Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften erhält.

Der einstündige Stream zur Verleihung des Sportmedienpreises auf der Burg Vischering ist am Freitagabend auf Youtube zu sehen.

Auf der Burg Vischering findet die Ehrung in einem feierlichen Rahmen statt. Leider aufgrund der Corona-Pandemie erneut nicht öffentlich. Aber über einen Stream im Internet kann das Geschehen verfolgt werden. Das bewährte Moderatoren-Duo Karin Schnaase-Beermann und Marc Zahlmann führen durch das Programm, begrüßen die Ehrengäste wie Anne Eckrodt, designierte Chefredakteurin unserer Zeitungsgruppe, Heinrich-Georg Krumme, Vorstand der Sparkasse Westmünsterland und Dr. Christian Schulze Pellengahr, Landrat des Kreises Coesfeld. Diese drei Organisationen führen den Sportmedienpreis zum 21. Mal in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Coesfeld durch.

Welch große Unterstützung der Sportmedienpreis im Kreis Coesfeld erhält, wird auch an der Online-Abstimmung deutlich. 3436 abgegebene Stimmen wurden gezählt, so viele wie noch nie zuvor. Daher hat das Ergebnis der Platzierungen durchaus Gewicht. Zudem war das Votum einer 16-köpfigen Jury aus Sportredakteuren unserer Zeitungsgruppe sowie Funktionären des Kreissportbundes zur Hälfte in die Wertung eingeflossen.

Im feierlichen Rahmen auf der Burg Vischering werden die Preise verliehen. Denn die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler sowie Mannschaften haben es verdient. Trotz Corona wurden bemerkenswerte Bestleistungen, Zeiten und Weiten erzielt.

Nach der rund einstündigen Preisverleihung ist aber noch nicht Schluss. Per Zoom können sich alle Sportmedienpreis-Fans in einem virtuellen Raum austauschen. Das zwanglose Treffen und der Austausch nach dem Streaming, unter Moderation von Karin Schnaase-Beermann, gibt es ab 19.30 Uhr unter folgendem Link: https://cutt.ly/YPaKgDQ; Meeting-ID: 826 7012 7298; Kenncode: 841530. 7 Und hier ist der Link zur Preisverleihung, die ab 18.30 Uhr, zu sehen ist. URL: https://www.youtube.com/ channel/UCQKyr7bzfkr-Ls2VEDeXPSg; Short-URl: https://cutt.ly/WPaSsiE