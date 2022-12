„Biogas könnte größere Rolle spielen“

Schon seit 20 Jahren produziert die Bioenergie Beerlage in der Billerbecker Bauerschaft Beerlage Strom und Wärme. Es ist eine der ersten Anlagen in der Region. Sechs Blockheizkraftwerke bringen mit einer Leistung von 2,9 Megawatt etwa 20 Millionen Kilowattstunden elektrischer Strom im Jahr. Das entspricht 6500 Haushalte, die mit Strom versorgt werden können.

Doch Heinz-Josef Thiemann, Geschäftsführer der Bioenergie Beerlage GmbH & Co. KG, hat ein Problem. „Wir fragen uns, wohin die Reise politisch hingehen soll“, sagt er. „Sind wir noch gewünscht? Sollen wir weitermachen mit Biogas? Will man uns noch?“ Die Branche sei verunsichert und fordere von der Politik und der Bundesregierung eine klare Position, machten die Landwirte bei einem Besuch von CDU-Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann (Havixbeck) und CDU-Landtagsabgeordneten Willi Korth (Coesfeld) auf der Beerlage deutlich.

Biogas gehört neben Windenergie und Photovoltaik zu den erneuerbaren Energien. Gerade jetzt vor dem Hintergrund der Energiekrise muss aus Sicht der Landwirte die Rolle von Biogas gestärkt werden. „Wir können eigentlich noch viel mehr, wenn wir nicht ständig ausgebremst würden“, sagt Landwirt Theo Schulze Wierling. Biogas sei im Gegensatz zu Windenergie und Photovoltaik planbar, weil sie nicht von Wind und Sonne abhängig ist. Im Winter könne zum Beispiel auf Flauten bei der Wind- und Solareinspeisung reagiert werden.

Die Landwirte begrüßen die Änderungen des Bundestages zur Erlösabschöpfung bei Biogas. Der Protest habe Wirkung gezeigt, sagten sie dankbar in Richtung Henrichmann. Wären die ursprünglichen Pläne durchgekommen, wären viele Anlagen unwirtschaftlich geworden. Denn dann wäre auch ein Großteil der Erlöse aus Biogasanlagen genommen worden, um die Strompreisbremse zu finanzieren. „Trotzdem sind wir weiter in Sorge“, sagt Thiemann. Die Biogas-Förderung müsse auf neue und andere Beine gestellt werden.

Es bleibe ja bei dem Fakt, dass in den Biogasanlagen Mais, Mist oder Gülle vergärt werden und allein dadurch Kosten entstehen, die bei Windrädern nicht anfallen.

„Wir können die Biogas-Produktion weiter ausdehnen“, betont Thiemann. Auch über grünen Wasserstoff wird beim Beerlage-Unternehmen nachgedacht.

Allein: Das Vertrauen ist geschwunden. Nicht nur wegen der Diskussionen über die Erlös-Abgabe. Biogas war in den letzten Jahren immer weniger im Gespräch. Investitionen blieben nach einem Boom um 2005 aus. „Es ging gesellschaftlich und politisch fast nur noch um die Frage, ob Lebensmittel angebaut werden dürfen, um Strom aus ihnen zu machen“, führt Thiemann aus. „Jetzt hat man plötzlich bemerkt, dass wir einen guten Beitrag zur Energiewende leisten können.“ Da müsse klar sein, wie die Rahmenbedingungen aussehen sollen.

Seine Tochter Inga ist bereits die nächste Generation, die in die Bioenergie-Branche eingestiegen ist. Mit viel Engagement ist sie dabei, hat Spaß an der Sache. Sie weiß alles, kennt die Daten aus dem Effeff. „Inga“, sagt Vater Thiemann, „kann auch einen anderen Job machen.“ Statt den Hahn ständig abzudrehen, sollten Lösungen für einen Ausbau und eine angemessene Vergütung entwickelt werden.

„Die Branche fordert eine eindeutige Richtung und eine Wertschätzung ihres Potentials durch die Gesellschaft und die Politik“, betont Inga Thiemann.

Die Anlage auf der Beerlage ist mit den Jahren gewachsen. Neben dem Strom wird Wärme erzeugt. Diese wird in der Umgebung in Gärtnereien, Wohnhäusern und landwirtschaftlichen Betriebe genutzt. Sieben Mitarbeiter sind im Betrieb tätig. Thiemann sieht gute Möglichkeiten, um mehr Gas in Erdgasqualität zu produzieren – und auch grünen Wasserstoff. Doch dafür müssen die Vergütung und die Bedingungen stimmen. Auch in Zukunft, denn sollte die Bundesregierung Gas wieder billiger einkaufen können, wollen die Biogas-Bauern nicht einfach in die Ecke gedrängt und wieder vergessen werden.

„Viele Landwirte, die Biogasanlagen betreiben, werden in naher Zukunft vor der Frage stehen, ob sie weitermachen“, sagt Inga Thiemann. Denn die Vergütungssätze für die Betreiber, die über das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt werden, gelten für Neuanlagen 20 Jahre. „Der große Zuwachs der Anlagen fand in den Jahren 2005 bis 2007 statt“, erläutert sie. Für die sind die 20 Jahre bald um. Von daher seien klare Aussagen vonseiten der Politik wichtig. „Für eines unserer Blockheizkraftwerke endeten die Regeln bereits, weil die 20 Jahre abgelaufen sind“, erklärt Inga Thiemann.

Für Henrichmann und Korth ist es keine Frage: Energieerzeuger vor Ort gehören aus ihrer Sicht unterstützt.

„Es müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit sich das lohnt“, so Henrichmann. Dafür wolle er sich einsetzen. „Bevor wir im Münsterland anfangen zu fracken, sind mir Biogasanlagen lieber“, betonte der Havixbecker.