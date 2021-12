Bioladen „Emma & Bio“ ist die erste Beteiligung der Bürgeraktiengesellschaft

Die Bürgeraktiengesellschaft Regionalwert AG Münsterland will Betriebe unterstützen, die Grundsätze wie Regionalität und Ökologie beachten. Im Frühjahr wurde sie gegründet, jetzt kann jedermann einsteigen. Und mit einem Billerbecker Bioladen gibt es den ersten Partnerbetrieb, der Geld bekommt. Ein Besuch.

Eigentlich war es nur ein Hobby, das mit dem selbst gemachten Pesto und dem Bio-Brot aus Sauerteig und ohne Zusätze. Doch die Sache entwickelte sich zum Nebenerwerb mit Verkaufsständen auf Wochenmärkten. Und als Corona den Musikern Aroa Sorin und Norbert Michael den Hauptjob nahm, starteten sie durch, statt klagend zu verstummen: Das Ehepaar übernahm einen etablierten Bioladen in Billerbeck. Unterstützt wurden die beiden durch die münsterländische Regionalwert AG. Zum ersten Mal ist somit Geld aus der neu gegründeten Gesellschaft an ein konkretes Projekt geflossen.

Regionalwert-Projekte, die es bereits in mehreren Regionen in Deutschland gibt, unterstützen Projekte, die die Lebensmittelerzeugung regionaler, ökologischer und handwerklicher machen. Dazu sammeln die Regionalwert-AGs Eigenkapital bei Menschen ein, die auf diese Weise Anteilseigner werden. Diese Aktionäre bringen Idealismus mit und Geld, das sich – so ist es langfristig geplant – auch vermehrt. Der Beitrag, heißt es, sei keine Spende.

Gründung um Frühjahr 2021

Im Münsterland wurde die Bürgeraktiengesellschaft im Frühjahr 2021 gegründet. Im ersten Schwung zeichneten 103 Aktionäre Anteile, die Gesellschaft startete mit einem Gründungskapital von 604 000 Euro.

Mit dem Geld will die Regionalwert-AG bei Erzeugern, verarbeitenden Betrieben und Händlern einsteigen, die Grundsätze wie Regionalität und Ökologie beachten. Sie wird Anteilseigner, hält sich aus dem operativen Geschäft aber raus. Wichtig sei es, neben der finanziellen Hilfe für ein Netzwerk zu sorgen, damit Anbieter und Nachfrager zueinander finden, hieß es zu Beginn der Gründungsbemühungen. Der Warenfluss in der Region solle angeregt werden – damit der Gastronom regionale Lieferanten kennenlernt.

120 Partnerbetriebe

Etwa 120 Partnerbetriebe sind bis dato Mitglied, erklärt Vorstand Thomas Köhler. Alle profitieren von Kontakten und Netzwerk-Treffen. „Eine Gemeinschaft für die Region“, nennt Regionalwert-Vorstand Dr. Anja Oetmann-Mennen das. Geld abgerufen habe bislang noch niemand. Und so wurde der Billerbecker Bioladen zum Pionier.

„Ich mache seit 35 Jahren Pesto und Marmeladen“, erklärt Norbert Michael. Irgendwann kamen Bio-Backwaren hinzu, den Betrieb „Basil & Barbarea“ siedelte er zusammen mit Ehefrau Aroa Sorin in der Billerbecker Innenstadt an.

Neustart in Billerbeck

Gleich gegenüber gibt es den Bioladen „Emma & Bio“, einen „Vollsortimenter für den täglichen Bedarf“, wie Michael erklärt. Eine etablierte Institution in dem Ort. Als die Besitzerin aussteigen wollte, griffen die gleichgesinnten Nachbarn zu. Seit Anfang Dezember gehört „Emma & Bio“ Aroa Sorin und Norbert Michael.

Bei diesem Kauf kam die Regionalwert AG ins Spiel. Mit 60 000 Euro stieg die Bürgeraktiengesellschaft ein, eine „stille Beteiligung“ ohne Mitspracherecht. Eine Tilgung ist vorerst nicht vorgesehen, vereinbart wurden jedoch ein Grundzins sowie eine Gewinnbeteiligung. Die wird nur fällig, wenn es wirklich Gewinn gibt und das Gehalt der Inhaber auskömmlich ist. „Wir möchten die Betriebe unterstützen und nicht aussaugen“, verdeutlicht Anja Oetmann-Mennen.

„Ich habe großes Vertrauen in das System“

Nun gehen Aroa Sorin und Norbert Michael mit frischem Elan und ganz befreit ans Werk. Das Sortiment von „Emma & Bio“ haben sie um ihre eigenen Produkte erweitert, und auch die Waren anderer Regionalwert-Betriebe halten mehr und mehr Einzug. „Ich habe großes Vertrauen in das System“, sagt Michael, der die Regionalwert-Idee aus seiner süddeutschen Heimat kennt.