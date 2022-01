Bis zu vier Stunden Krankenhaussuche

Der Fall, der sich im südlichen Kreis Coesfeld ereignete, sei zwar eine Ausnahme. „Zumeist klappt das noch“, so Schlütermann. „Aber mit den steigenden Zahlen befürchten wir eine Zuspitzung.“ Vereinzelt müsse bereits eine Stunde und länger telefoniert werden, bis eine Klinik gefunden sei.

Für den Patienten hätten sich in diesen Fällen „keine gesundheitlichen Probleme ergeben“, betont Schlütermann. Auch nicht in dem Extremfall, als vier Stunden ein Krankenhaus gesucht wurde. „Die Rettungswagen sind rollende Intensivstationen“, so Schlütermann. „Da ist alles für den Notfall an Bord.“ Und ein Arzt sei ja auch immer dabei.

„Der Ablauf ist so, dass das Team vor Ort je nach Fall ein geeignetes Krankenhaus in Erfahrung bringt“, erläutert Schlütermann das Vorgehen. Vom südlichen Kreis aus steuern die Rettungswagen dabei Krankenhäuser bis ins Ruhrgebiet an, vom nördlichen Kreis sogar bis ins benachbarte Enschede in Holland.

Die aktuelle Situation mit zwar sehr viel höheren Zahlen, aber weit mehr Geimpften und der offenbar milder verlaufenen Omikron-Variante lässt sich nicht mit den vorherigen Wellen gleichstellen. Trotzdem ist die Situation in den Krankenhäusern nicht entspannt. Ein Grund sei, dass Covid-Patienten länger auf den Intensivstationen verbringen als andere Intensiv-Patienten, erläuterte Dr. Jan Deitmer, Geschäftsführer der Christophorus Kliniken. Das hat zur Folge, dass weniger oft Plätze auf der Intensivstation frei werden als in Normalsituationen. Aber auch auf anderen Stationen können immer mal wieder Engpässe entstehen. Etwa, weil aufgeschobene OPs nachgeholt werden.

Erschwerend dazu kommt der Pflegenotstand. Die ohnehin auf Kante gestrickte Personalsituation verschärft sich weiter, wenn sich Mitarbeiter infizieren und in Quarantäne müssen. Die Wahrscheinlichkeit dafür wird bei den rasend steigenden Zahlen der hoch ansteckenden Omikron-Variante immer größer.

Ein Problem, das genauso auf den Rettungsdienst zutrifft. Wobei auch dort händeringend Personal gesucht wird – das DRK fährt gerade eine Kampagne. Der höhere Zeitaufwand durch die Krankenhaussuche bedeutet nicht nur Stress für die Rettungsteams, sondern bindet sie auch länger an einem Ort. Zugleich lauten die Vorgaben nach dem Rettungsbedarfsplan des Kreises, dass der Rettungswagen jedes Mal in in mindestens 90 Prozent der Fälle in spätestens 12 Minuten am Einsatzort eingetroffen sein muss.