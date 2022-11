Blick auf die andere Seite

„Lutz war ein Frühchen aus der 35. Schwangerschaftswoche“ erinnert sich Katharina Leusing. Sie ist pflegerische Leiterin der Frühgeborenen-Intensivstation der Christophorus Kliniken in Coesfeld. Wie viele „späte“ Frühgeborenen, konnte Lutz seine Körperwärme nicht gut halten, nicht eigenständig trinken, war unterzuckert und litt an Gelbsucht. Etliche Wochen verbrachten Lena und Carsten Pieper am Bettchen ihres Sohnes. Das Besondere dabei: Lena Pieper ist selbst gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin und hat lange auf einer Wöchnerinnen-Station mit Neugeborenen gearbeitet. Inzwischen ist die 32-Jährige als Referentin für Pflege (Berufsorientierung und Ausbildung) in der Christophorus Gruppe tätig.

Der kleine Lutz ist kein Einzelfall. Jedes 10. Kind, nach neueren Studien sogar jedes 9., wird als Frühchen geboren. In Deutschland sind jährlich rund 60 000 Neugeborene betroffen, wodurch die Gruppe der Frühgeborenen die größte Patientengruppe unter Kindern bildet. Seit 2011 findet deshalb rund um den Globus jedes Jahr am 17. November der Weltfrühgeborenentag statt. Die damit zusammenhängenden Besonderheiten, Risiken und Probleme für Frühchen und ihre Familien sollen an diesem Tag thematisiert werden.

„Durch die Geburt von Lutz und den weiteren Verlauf habe ich zum ersten Mal die andere Seite erlebt – die einer Mutter eines Frühgeborenen“, stellt Lena Pieper fest. „Und meine Erfahrung in Coesfeld war von Anfang an so positiv: Direkt nach der Geburt musste Lutz schnell ärztlich versorgt werden – schon da hat sich eine Pflegekraft bei mir vorgestellt, ganz ruhig das weitere Vorgehen erklärt und mir geholfen, mit meinen Sorgen besser fertig zu werden.“ Auch auf der Intensivstation wurden die jungen Eltern sofort mit einbezogen. Sie lernten, trotz der medizinischen Überwachung das kleine Neugeborene aufzunehmen, zu wickeln und zu pflegen. „Wenn wir abends nach Hause gehen mussten, war ich voller Vertrauen, dass mein Sohn in den besten Händen ist. Es wird einfach alles getan, damit das Kind gesund mit den Eltern nach Hause gehen kann“, ergänzt Carsten Pieper. „Man merkt einfach, dass es kein Beruf, sondern eine Berufung ist, in der Kinderkrankenpflege zu arbeiten. Das war deutlich bei jeder Fachkraft spürbar“, so die Eltern.

Die beiden sind glücklich, dass es mit der Kinderklinik in Coesfeld eine Anlaufstelle für alle betroffenen Familien gibt. „Es gibt doch immer mehr Frühgeburten, allein wir kennen drei Elternpaare. Es kann wirklich jeden betreffen, und deshalb ist es so wichtig, dass hier weiterhin so hochqualifizierte Pflegekräfte arbeiten“, wünschen sich Lena und Carsten Pieper.