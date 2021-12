„Booster bietet effektiven Schutz“

Wer eine Booster-Impfung gegen Corona erhalten hat, kann davon ausgehen, „sehr gut geschützt zu sein“. Auch vor der sich rasend ausbreitenden Omikron-Variante. Zu diesem Fazit kommt Chefarzt Prof. Lutz von Müller vom Institut für Labormedizin, Mikrobiologie und Hygiene der Christophorus-Kliniken in Coesfeld. In dem hauseigenen Labor untersuchte er die Wirkung der dritten Impfung bei Mitarbeitern.

„Wir konnten feststellen, dass die Antikörper-Spiegel innerhalb von einer Woche auf ein Niveau gebracht wurden, das mit der zweiten Impfung nie erreicht werden konnte“, so der Virologe.

Der hohe Antikörper-Spiegel an sich biete einen guten Schutz – auch gegen neue Varianten wie Omikron. So gut, dass einem bei einer Ansteckung mit dem Virus eine schwere Erkrankung erspart bleibe, nach allem, was man über die neue Variante weiß.

Aber, auch das ist ein Ergebnis der Untersuchung: „Die niedrigeren Antikörper-Spiegel nach der zweiten Impfung schützen vor Omikron kaum“, sagt von Müller.

Weiterhin zeigten die Beobachtungen, dass die Impfung schnell wirkt: Nach den Labor-Untersuchungen passierte in den ersten drei bis vier Tagen nach der Auffrischimpfung wenig, danach schossen die Antikörper hoch. Bereits nach sieben Tagen stieg der Antikörper-Spiegel bei über 90 Prozent der Probanden auf ein Vielfaches. Die Werte lagen bei über 10 000 Units/ml und um den Faktor fünf bis 70 höher als nach der zweiten Impfung.

Die Konsequenz ist aus Sicht von von Müller daher eindeutig: „Die dritte Impfung ist notwendig, um eine effektive Wirkung zu erzielen.“ Die Antwort auf die spannende Frage, wie lange der Schutz nach der dritten Impfung anhält, ist allerdings noch nicht bekannt. Nach einem Monat wollen Müller und sein Team die Werte der Probanden erneut unter die Lupe nehmen.

Die Werte wurden von etwa zehn Mitarbeitern verfolgt. „Das ist zwar nur eine kleine Stichprobe, aber sie zeigt eindrücklich den besonderen Effekt der Booster-Impfung“, so der Virologe. Gespritzt wurde mit dem mRNA-Impfstoff von Biontech. „Die Ergebnisse gelten aber genauso für den mRNA-Impfstoff von Moderna. Beide sind gleichwertig“, sagt von Müller.

Dass mehrere Impfungen notwendig sind, sei nicht ungewöhnlich, betont er. „Bei vielen anderen Impfungen zeigt sich, dass ihre Wirkung zum Beispiel erst nach dem dritten Mal voll ausgenutzt ist“, sagt er. „Bei Corona mussten wir erst lernen, was optimal ist.“ Jeder, der die Auffrischung habe, „kann sich glücklich schätzen, dass er nun zunächst einen Schutz im Überfluss hat“. Damit sei der Körper gut gerüstet, um dem Virus die Sitrn zu bieten. Die dritte Impfung sei ein entscheidendes Mittel, um zu helfen, die Pandemie einzudämmen.

Weil die Impfung recht schnell anschlägt, hält es von Müller für sinnvoll, sich noch vor den Festtagen boostern zu lassen.

Die Ständigen Impfkommission (Stiko) empfiehlt die Auffrischimpfung inzwischen ab dem vollendeten dritten Monat nach der Grundimmunisierung.

„Es ist eine Gemeinschaftsaufgabe, etwas gegen die Pandemie zu unternehmen“, meint von Müller. Jeder sei gefordert. „Wenn 90 Prozent der Bevölkerung so denkt, hat Corona keine Chance.“ Die Menschen im Kreis Coesfeld und im Münsterland meistern nach seiner Einschätzung diese Aufgabe erfolgreich. „Wenn ich mich so umhöre, haben viele Menschen eine Strategie. Sie denken nicht nur an sich oder nach dem Motto ,Mein Arm gehört mir‘.“ Die Impfquote sei im Kreis Coesfeld relativ hoch. Auch die Booster-Impfungen seien erfolgreich angelaufen.

PCR-Tests werden in Coesfeld ausgewertet

In dem hauseigenen Labor der Christophorus Kliniken in Coesfeld werden auch zahlreiche PCR-Tests ausgewertet. „Alle, die über die DRK-Teststellen reinkommen“, so Chefarzt und Laborleiter Prof. Lutz von Müller. Tausende pro Monat. Der Vorteil der Vor-Ort-Analyse: Die Ergebnisse liegen sehr schnell innerhalb von einem Tag vor. Das ermöglicht dem Kreisgesundheitsamt wiederum, schnell zu reagieren und die Kontaktpersonen zu informieren, wenn der Test positiv ausfällt und eine Quarantäne ansteht. Ein Grund, den die Verantwortlichen anführen, warum die Zahlen im Kreis Coesfeld relativ gering sind. Ein weiteres Bonbon: Das Labor in Coesfeld untersucht bei allen positiven Proben auch, um welche Coronavirus-Variante es sich handelt.

Impftermine: https://impfstellen-drk-coe.de