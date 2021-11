Booster-Impfung in Altenheimen im Gange

Kreis Coesfeld

(vth). Im Kreis Coesfeld sind inzwischen in 36 von 54 Altenheimen die Auffrischimpfungen abgeschlossen. Das erklärte der Kreis Coesfeld auf Nachfrage. „Die noch ausstehenden Booster-Impfungen sollen im Laufe des Novembers und im Dezember folgen“, so Hartmut Levermann von der Kreis-Pressestelle. Es seien noch nicht in allen Fällen die sechs Monate seit der zweiten Impfung verstrichen. Dies sei ein Grund, warum dann noch keine Auffrischung gespritzt wurde, erklärt Levermann. Die Auffrischimpfung nehmen die Hausärzte vor; nur in Ausnahmefällen unterstützt der Kreis.