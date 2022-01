Burg Vischering aus Künstler-Sicht

Mit „Making History“ zeigt die Burg Vischering in Lüdinghausen eine außergewöhnliche Ausstellung, steht doch das Baudenkmal selbst im Zentrum der künstlerischen Auseinandersetzung. Die Schau mit Auftragsarbeiten renommierter Künstlerinnen und Künstler ist Teil der diesjährigen Feierlichkeiten zum 750-jährigen Burgjubiläum. Zur Ausstellungseröffnung mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr am Sonntag, den 6. Februar, lädt der Kreis Coesfeld ein.

Schlösser und Burgen zeugen von der einstigen Macht, dem Reichtum und Geltungsbewusstsein ihrer Erbauer. Auch traten Königs- und Fürstenfamilien, ja sogar kleinere Burgherren schon früh als Förderer der Künste und als Auftraggeber von Kunstwerken in Erscheinung. So entstanden wahre Kunstschätze, die bis heute die Geschichte prägen.

Zum 750-jährigen Bestehen der Burg Vischering schließt sich der Kreis Coesfeld dieser Tradition an. Er beauftragte international renommierte Künstlerinnen und Künstler damit, sich kreativ mit der Wasserburg, ihrer Geschichte und Motivik auseinanderzusetzen. „Entstanden ist eine exklusive und hochwertige Grafikedition, die nun im Zuge der Ausstellung ‚Making History’ zusammen mit weiteren Werken erstmalig präsentiert wird“, freut sich Kreis-Kulturdezernent Detlef Schütt. Die Künstler sind Cees Andriessen, Ruth Bussmann, Mari Girkelidse, Moritz Götze, Thaddäus Hüppi, Gunilla Jähnichen, Sala Lieber, Stefan Pietryga und Gan-Erdene Tsend.

Der Eintritt zur Vernissage ist kostenfrei. Anmeldung unter Telefon 02591 / 79900 oder per E-Mail an kultur@kreis-coesfeld.de. Pandemiebedingt findet die Veranstaltung mit maximal 50 Personen unter Einhaltung der 2G-Plus-Regelung statt. Es besteht FFP2-Maskenpflicht. Die Vernissage ist Teil des Programms „back to culture“ und wird im Rahmen des Programms Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert. | www.burg-vischering.de