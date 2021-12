Bürger sollen Bögen digital ausfüllen

Per Videokonferenz informierte Roland Pokern, Leiter der Erhebungsstelle beim Kreis Coesfeld, die kreisangehörigen Städte und Gemeinden über den bevorstehenden Zensus 2022 (Volksbefragung). Die Befragung von rund 21 000 Personen, die eine Schnittmenge von etwa zehn Prozent der Bevölkerung im Kreisgebiet widerspiegeln, wird am 15. Mai 2022 beginnen.

Informierten per Videokonferenz über den Ablauf der Zensus 2022: (v. l.) Ines Reiss (stellvertretende Leiterin), Roland Pokern (Leiter Erhebungsstelle) und Lydia Vogt von der Erhebungsstelle.

Pokern erläutert den Vertretern der kreisangehörigen Städte und Gemeinden die Vorgehensweise bei der Erhebung vor Ort. Das Landesamt für Statistik NRW hat die zu befragenden Haushalte zuvor ausgewählt, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises Coesfeld.

Die Haushalte werden zu sogenannten Erhebungsbezirken zusammengefasst. Interviewer suchen die Adressen auf. Bei dieser ersten Begehung wird ein Terminvorschlag für die Übergabe der Erhebungsbögen im Briefkasten des zu befragenden Haushaltes eingeworfen. Die Beantwortung dieser Fragebögen ist verpflichtend und soll primär online von den Personen eigenständig erfolgen. Dazu bekommen die Auskunftspflichtigen einen speziellen Zugangscode für die Internetseite, die durch die Befragung führt. Nur in Ausnahmefällen soll eine handschriftliche Beantwortung ermöglicht werden, die selbstständig oder durch die Interviewenden erfolgen kann.

„Für die persönliche Kontaktaufnahme mit den zu befragenden Haushalten benötigen wir dringend weitere Hilfskräfte“, so Pokern und bittet die kreisangehörigen Städte und Gemeinden um Unterstützung bei der Anwerbung von interessierten Personen, die als ehrenamtliche Erhebungsbeauftragte einen Befragungsbezirk übernehmen wollen. Für die geleistete Arbeit erhalten die Interviewer eine steuerfreie Aufwandsentschädigung. Auch Neulinge auf dem Gebiet von Befragungen können sich bewerben, denn es wird vor dem Start eine Schulung zur Vorbereitung auf den Zensus 2022 geben. 7 Wer Interesse an einer Tätigkeit als Interviewerin oder Interviewer hat, kann sich auf der Internetseite www.kreis-coesfeld.de/zensus2022-bewerbung bewerben. Bei Rückfragen steht das Team während der Servicezeiten unter der Rufnummer 02541/189500 zur Verfügung. Alternativ kann eine E-Mail an zensus@ kreis-coesfeld.de gesendet werden.