Bürgermeister befürchten Chaos

Mit dem neuen „Wohngeld plus“ sollen Haushalte mit niedrigem Einkommen ab Januar 2023 deutlich stärker bei den Wohnkosten unterstützt werden. Doch die von Bundeskanzler Scholz als „größte Wohngeld-Reform in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland“ angekündigte Neuerung stößt auf Kritik bei den Kommunen. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld rechnen mit einer Antragsflut und befürchten Chaos. „Unsere Wohngeldstellen müssen das ja umsetzen – aber wir wissen nicht wie“, kritisiert Wilhelm Sendermann. Er ist Bürgermeister von Olfen und Sprecher der Bürgermeister im Kreis Coesfeld, die regelmäßig tagen und sich in ihrer letzten Runde mit dem neuen „Wohngeld plus“ beschäftigt haben. Die Bürgermeister begrüßten grundsätzlich, dass angesichts der steigenden Energiekosten und allgemeinen Preise Bürger stärker unterstützt werden sollen, berichtete Sendermann aus dem Gremium. „Aber wir wollen, dass ihnen dann auch zügig das Wohngeld ausgezahlt werden kann.“

Das Gesetz ist aber noch nicht ganz „durch“ – und soll schon ab Januar gelten.

Das neue Wohngeld soll von durchschnittlich rund 180 Euro auf 370 Euro pro Monat steigen. Auch sollen es viel mehr Menschen bekommen – etwa dreimal so viele. „Davon gehen auch wir im Kreis Coesfeld aus“, sagt Sendermann. „Schon jetzt gibt es Nachfragen.“

Dabei sei es noch nicht einmal klar, wie die Reform konkret umgesetzt werden soll. Bislang wird das Wohngeld relativ kompliziert ausgerechnet. Berechtigt sind sowohl Mieter als auch Eigentümer, die in ihrem Haus oder Wohnung leben. Eine einfach zu merkende Einkommensgrenze gibt es nicht. Ein Grund, warum in der Vergangenheit Bürger keinen Antrag gestellt haben, obwohl sie eigentlich vielleicht wohngeldberechtigt sind.

Künftig gelten für die Verwaltungen andere Berechnungsgrundlagen. Die Zeit drängt. „Das ist eine Herkulesarbeit, die wir ad hoc erledigen sollen“, verdeutlicht Sendermann. Mit dem vorhandenen Personal sei das nicht zu stemmen. Offen sei auch, ob die Software für die Umstellung rechtzeitig komme.

„Wir haben die Sorge, dass am Ende uns der Schwarze Peter zugeschoben wird, wenn es mit der Bearbeitung länger dauert“, befürchtet Sendermann. Nach dem Motto: Das neue Wohngeld ist da, die Guten sind in Berlin, aber in den Rathäusern „kriegen die das nicht fertig“.

Dabei sei ja den Kommunen klar, wie dringend in der aktuellen Lage die Bürger das Geld benötigten.

„Die Erwartungshaltung ist hoch“, sagt Sebastian Täger, stellvertretender Bürgermeistersprecher und Bürgermeister in Senden. Die Kommunen wünschten sich längere Übergangszeiten. Ein Lösungsansatz wäre zum Beispiel, wenn das Wohngeld zunächst vorläufig und pauschalisiert ausgezahlt wird. Das würde die Wohngeldstellen entlasten und Berechtigte erhielten trotzdem ihr Geld.

„Wir wollen aber nicht unnötig ins aufgeklappte Messer laufen“, sagt Sendermann. Die Städte und Gemeinden im Kreis Coesfeld hätten sich geeinigt, ihre Wohngeldstellen personell aufzustocken. Das dürfte bei dem Fachkräftemangel aber nicht einfach sein – dazu kommt noch, dass jetzt natürlich viele Kommunen Sachbearbeiter suchen. „Wir möchten aber nicht, dass am Ende die Menschen leiden müssen, die das Geld benötigen“, so Sendermann.

Die Bürgermeister appellieren auch an die Bundestagsabgeordneten aus dem Kreis Coesfeld, dass sie das Problem in Berlin thematisieren.