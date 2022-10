Busfahrer klagen über schlechten Verdienst

„Ohne Bus keine Verkehrswende“, ist Henning Rehbaum überzeugt. Der CDU-Politiker und Bundestagsabgeordnete des Kreises Warendorf weiß, wovon er spricht. Er sitzt nicht nur im Verkehrsausschuss des Bundestages, sondern kommt aus einer Busunternehmer-Familie. Am Montag waren er sowie Bundestagsabgeordneter Marc Henrichmann (Havixbeck) und Kreistagsmitglied Dr. Julian Allendorf (Nottuln) auf Einladung der CDU Billerbeck, vertreten durch Stefan Holtkamp und den Fraktionsvorsitzenden Marco Lennertz, zu einer Gesprächsrunde mit Busunternehmerinnen aus den umliegenden Gemeinden und Kreisen in den Sportpark Billerbeck gekommen.

„Wir leben alle in Abhängigkeit der Auftraggeber“, so ein Busunternehmer aus dem Kreis Borken. Seine Kollegen, unter anderem aus Billerbeck, Nottuln, Rosendahl oder auch Rheine, stimmten ihm zu. Ein großer Auftraggeber sei die RVM, die die Dienstleistung der Unternehmen für den ÖPNV in Anspruch nehme. Und deren Bezahlung schlage sich in Folge auf den Lohn nieder, den ein Busfahrer im Unternehmen verdienen könne. „Mit 2000 oder 2500 Euro im Monat kann man keine Familie ernähren“, zuckte eine Unternehmerin die Schultern. Da würden sich die Fahrerinnen und Fahren lieber eine andere Arbeit suchen. „Es wird nur noch geschaut: Wo kann ich mehr verdienen.“ Der Beruf des Busfahrers habe nicht zuletzt wegen schlechter Bezahlung stark an Ansehen und Attraktivität verloren, ist sich die Runde einig. Und auch für den Unternehmer müsse ja etwas hängenbleiben. „Ich möchte am Ende des Jahres keine Verluste machen“, so eine Stimme.

Weitere Hürden auf dem Weg zu mehr Fahrerinnen und Fahrer sei zum einen die teure Ausbildung und zum anderen bürokratische Hürden bei der Einstellung ausländischer Kräfte, vor allem aus nicht-EU-Ländern. Hier hake es oft am Visum und der Anerkennung des Führerscheins. All das verstärke den Personalmangel, nicht nur bei den Busunternehmen auch bei den Speditionen, so die Meinung der Unternehmensvertreter. Es fehlten insgesamt 60 000 bis 80 000 Fahrerinnen und Fahrer, so ihre Schätzung.

„Die Verkehrswende wird am Fahrermangel zwischen sieben und neun Uhr scheitern“, prophezeit ein Busunternehmer. Er sei froh, wenn er zunächst personell den Status Quo halten könne. Verstärkt werden die Probleme zusätzlich noch durch den extrem hohen Dieselpreis, für den die Busunternehmen noch keine Ausgleich in Form eines Dieselzuschusses erhalten haben.

Die Botschaft der Busunternehmer, die sie im Rahmen des Treffens gesendet haben, sei wichtig, meinte Rehbaum. Aber: Die Auftraggeber müssten natürlich auch das Geld haben, um besser bezahlen zu können. Das wiederum sei die Botschaft der Länder an den Bund, Geld zur Verfügung zu stellen. Für Bundestagsabgeordneten Marc Henrichmann bedeuten die Buslinien im ländlichen Raum Lebensqualität. „Eine gute Anbindung entscheidet über die Zukunftsfähigkeit.“

„Wir haben verstanden, wo es kneift“, beendete Stefan Holtkamp das Treffen. Man wolle damit jetzt in die Fraktionen gehen und das Problem thematisieren.