CDA will Karl-Schiewerling-Preis

Karl Schiewerlings Einsatz galt auch Jugendlichen, die Hilfe bedurften, im Rahmen von Modellprojekten in Zusammenarbeit mit dem Bundesarbeitsministerium. So engagierte er sich für die Umsetzung des Projekts „Respekt“. Auf dem Bild bei einem Info-Termin mit der CDA in Coesfeld – Schiewerling (6.v.l.) mit „Respekt“-Organisatoren und CDA-Vertretern aus dem Kreis.

Damit sollen ehrenamtliche Personen gewürdigt werden, die im sozialen Bereich einen außerordentlichen, vorbildlichen Einsatz für die Gesellschaft zeigten. Der Beschluss soll am 25. November in Nottuln, dem Heimatort von Schiewerling, im dortigen Jugendzentrum mit Beteiligung des CDA-Kreisvorstandes folgen. An dem Ort, wo der spätere Bundestagsabgeordnete sich schon als Ratsmitglied für die Jugendförderung einsetzte. Mit dabei sind nach Mitteilung des Coesfelder CDA-Vorsitzenden Valentin Merschhemke auch Mechthild Schiewerling, Witwe des Verstorbenen, sowie Sohn Matthias, der politisch aktiv werden will.

Schiewerling kam aus der kirchlichen Verbandsarbeit. Der 1951 in Essen geborene Sohn eines christlichen Gewerkschafters war beim Kolpingwerk im Bistum Münster beschäftigt.

2005 zog der Nottulner dann erstmals als Direktkandidat für die CDU aus dem Kreis Coesfeld und Teilen des Kreises Steinfurt in den Bundestag ein. Er blieb mit hohen Prozentwerten gewählter Bundestagsabgeordneter bis 2017.

Bis zuletzt gehörte er dem Bundesvorstand der CDA an. Die Arbeits- und Sozialpolitik wurde schnell zum Schwerpunkt für Schiewerling in Berlin, spätestens in dem Moment, als er 2009 zum Vorsitzenden der Arbeitsgruppe „Arbeit und Soziales“ seiner Fraktion gewählt wurde. Er leitete auch die Rentenkommission der Bundesregierung.

Menschenwürde, Subsidiarität und Solidarität sah er als Leitplanken des Sozialsystems. Er setzte sich für das Modellprojekt „Respekt“ für arbeitslose Jugendliche im Kreis Coesfeld erfolgreich beim Bundesarbeitsministerium ein.

Schiewerling starb im Alter von 69 Jahren am 28. Februar 2021.