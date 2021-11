„CDU muss Volkspartei der Mitte bleiben“

Die Kreisvorsitzenden der CDU diskutierten in Berlin, wie es zu dem schlechten Abschneiden bei den Bundestagswahlen kam. Darunter auch Marc Henrichmann, Vorsitzender des CDU-Kreisverbands Coesfeld. Die Kreisvorsitzendenkonferenz sprach sich auch dafür aus, dass die Mitglieder zur Nachfolge von Parteivorsitzenden Armin Laschet befragt werden sollen. Wie sieht Henrichmann das? In welche Richtung sollte die CDU gehen, was sollte sie unternehmen, um sich zu erneuern? Unser Redaktionsmitglied Viola ter Horst sprach mit ihm.

Sie standen ja anfangs skeptisch zu einer Mitgliederbefragung. Wie fiel Ihr Votum in der Kreisvorsitzendenkonferenz aus und warum?

Marc Henrichmann: Ich habe mich für eine Mitgliederbefragung ausgesprochen. Es trägt zur dringend notwendigen Geschlossenheit der CDU bei, wenn die Entscheidung über den Vorsitz von der Basis mitgetragen wird. Viele persönliche Gespräche, Mails und nicht zuletzt eine Videokonferenz mit Mitgliedern haben deutlich gezeigt: Der Wunsch der Basis mitzuentscheiden, ist sehr groß. Meine Skepsis hing mit dem eher abschreckenden Beispiel der SPD zusammen. Wir können uns jetzt keinen monatelangen Findungsprozess mit eher zweifelhaftem Ergebnis erlauben, so wie die Sozialdemokraten vor zwei Jahren. Ich bin aber sehr zuversichtlich, dass wir das besser und schneller hinkriegen. Ein Mitgliederentscheid bei der CDU ist laut Satzung nicht möglich. Wie kann eine Mitgliederbefragung denn dann aussehen? Henrichmann: Unsere Satzung sieht zwar eine Wahl der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden durch Delegierte beim Bundesparteitag vor. Ich bin sicher, dass die Delegierten dem klaren Wunsch der Mitglieder folgen werden. Ich begrüße sehr, dass Vorstand und Präsidium einen guten Weg gefunden haben, um die Basis umfassend zu beteiligen und gleichzeitig schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Das ist gerade im Hinblick auf die anstehenden Landtagswahlen wichtig.

„ Wir müssen das Gespür für die Sorgen der Menschen zurückgewinnen und Antworten liefern. “ Marc Henrichmann

Wie kann die CDU wieder auf Kurs gebracht werden?

Henrichmann: Eine personelle Aufstellung ist nur ein Aspekt. Auch inhaltlich müssen wir klarer machen, wofür die CDU steht. Ganz wichtig: Wir müssen wieder geschlossener auftreten. Da haben wir zuletzt kein gutes Bild abgegeben.

Wie ist Ihre Position, in welche Richtung sollte die CDU gehen? Henrichmann: Die CDU ist die Volkspartei der Mitte und muss dies auch bleiben. Eine Volkspartei nimmt verschiedenste gesellschaftliche Strömungen auf, diskutiert die unterschiedlichen Ansichten, baut Brücken und sorgt für Ausgleich. So möchten wir als CDU Antworten geben auf die drängendsten gesellschaftlichen Fragen und Politik gestalten.

Was muss sich inhaltlich ändern?

Henrichmann: Wir haben uns in der Kreisvorsitzendenkonferenz sehr intensiv damit auseinandergesetzt, welche Themen bei der Bundestagswahl eine Rolle gespielt haben, wo uns die Wählerinnen und Wähler Kompetenzen zugesprochen haben – und wo eher weniger. Wir müssen das Gespür für die Sorgen der Menschen zurückgewinnen und Antworten liefern. Zum Beispiel auf ihre ganz praktischen Fragen, wie sie die steigenden Heizkosten bezahlen sollen. Wie sie im ländlichen Raum zur Arbeit kommen. Oder wie wir auskömmliche Renten sichern. Keine Frau in Sicht für den Vorsitzenden-Posten – warum nicht? Oder wen könnten Sie sich vorstellen? Henrichmann: Wir sollten die Diskussion nicht auf die eine Person an der Spitze verkürzen. Parteiführung ist Teamarbeit, und in dieses Team gehören selbstverständlich Frauen und Jüngere. Wir brauchen neue Köpfe, neue Ideen und auch neue Erfahrungen. Wir müssen politisch der gesamten Breite der Gesellschaft ein Angebot machen, das muss sich auch personell widerspiegeln.



Wer ist Ihr Favorit für den Vorsitz?

Henrichmann: Es kursieren zwar verschiedene Namen, aber noch hat niemand offiziell seinen Hut in den Ring geworfen. Also abwarten. Für mich gilt weiterhin, dass wir an der Spitze der CDU eine Persönlichkeit brauchen, die die verschiedenen Flügel unserer Partei zusammenführen kann. Eine Persönlichkeit, hinter der sich die ganze Partei versammeln kann.