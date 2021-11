CDU verliert absolute Mehrheit

Der Austritt von Angela Kullik aus der Kreistagsfraktion der Grünen hat Folgen: Dadurch, dass sie nun mit der Familien-Partei zusammenarbeitet, die zuvor nur einen Vertreter im Kreistag hatte, entsteht eine Fraktion. Und durch den Fraktionsstatus ergeben sich auch mehr Mitwirkungsmöglichkeiten in den politischen Gremien. Bislang ist die Familie in den Ausschüssen nicht vertreten, künftig mit einer Person. Das hat zur Konsequenz, dass die Ausschüsse neu geordnet werden müssen. Die Familie hatte dies beantragt und hat nach der Rechtssprechung auch einen Anspruch darauf.

Das Spannende dabei: Nicht nur die Grünen verlieren im Kreistag einen Sitz (bislang 13 Sitze) und die Familie gewinnt einen (bislang einen Sitz). In den Ausschüssen muss nach dem gängigen Auszählsystem (nach Hare Niemeyer) auch die CDU Federn lassen und verliert einen Sitz. Bei den anderen bleibt alles wie gehabt. Jedenfalls, wenn die jetzige Ausschussgröße von 23 Mitgliedern in den acht Ausschüssen beibehalten wird, die betroffen sind – das sind alle maßgeblichen bis auf den Kreisausschuss. Und: In jedem Fall verliert die CDU die absolute Mehrheit in den Ausschüssen, die sich nach dem Zählsystem bislang ergeben hat. Die sie im Kreistag nach dem Kommunalwahlergebnis abernicht hat. Ein Punkt, den die Grünen bereits in der konstituierenden Sitzung voriges Jahr heftig kritisierten. Denn in den Ausschüssen spiegeln sich damit ja andere Mehrheitsverhältnisse wider. Im Kreistag – der wegen der Corona-Pandemie bisher nur wenige Male tagte – sieht die Sitzverteilung so aus: Von 58 Sitzen gehen 28 an die CDU. In den Ausschüssen, die fast alle eine Größe von 23 Mitgliedern haben, sind 12 CDU-Vertreter, fünf Grüne, vier SPD, ein FDP- und ein UWG-Vertreter (also 12 zu 11). Bleibt es bei der Größe, hätte die CDU künftig noch elf Sitze in den Ausschüssen, die anderen zusammen 12. Keine absolute Mehrheit mehr.

Am kommenden Mittwoch soll der Kreistag entscheiden, wie es mit der Neubildung laufen soll. Im Vorfeld haben sich die Fraktionsspitzen offenbar mehrheitlich geeinigt, an den Ausschussgrößen zu drehen, wie aus der Verwaltungsvorlage hervorgeht. Wenn sie von den jetzt 23 Ausschussvertretern auf 24 Mitglieder erhöht werden würden, verlöre die CDU keinen Sitz. Alle Politiker könnten wie bisher weiterhin mitarbeiten. Der zusätzliche Sitz ginge lediglich an die Familie, die bislang keinen hatte. Eine absolute Mehrheit errechnet sich damit ebenfalls für die CDU nicht mehr. Aber: Von den Sitzverhältnissen her würde sich ein Patt ergeben: 12 Sitze CDU und 12 Sitze die restlichen Fraktionen. Eine Pattsituation bei einer Abstimmung bedeutet, dass das Anliegen abgelehnt wäre. Gerade deshalb sollen eigentlich Ausschüsse mit geraden Mitgliederzahlen vermieden werden – bei ungeraden Zahlen würde ja kein Gleichstand entstehen können. Wobei die Abstimmungsergebnisse in den Ausschüssen bis auf wenige Ausnahmen empfehlenden Charakter haben – und der Kreistag dann letztlich entscheidet.

0 Der Punkt wird am Mittwoch, 3.11., in der öffentlichen Kreistagssitzung diskutiert. Auf der Tagesordnung steht außerdem die Haushaltseinbringung. Beginn um 16.30 Uhr im Pictorius-Berufskolleg, Borkener Straße 23, in Coesfeld.

Sitze Ausschüsse bei 23 Mitgliedern

Aktuell haben alle maßgeblichen Ausschüsse 23 Mitglieder (außer Kreisausschuss). Die Anzahl der Mitglieder legten die Politiker in der konstituierenden Sitzung des Kreistags fest. Durch die neue Fraktion der Familie muss neu entschieden werden. Bleibt die Ausschussgröße bei 23, ergibt sich durch das Zählsystem, dass die CDU einen Sitz an die Familie verliert. Damit keine absolute Mehrheit mehr:

Aktuell: Künftig:

CDU: 12 11

Grüne: 5 5

SPD: 4 4

FDP: 1 1

UWG: 1 1

Familie: 0 1

Insges.: 23 23

Sitze Ausschüsse mit 24 Mitgliedern

Eine Vergrößerung der Ausschüsse – so wie es die Fraktionsspitzen intern mehrheitlich offenbar schon abgesprochen haben – würde bedeuten, dass keiner einen Sitz verliert. Es entsteht eine Pattsituation zwischen der CDU und den anderen.

CDU: 12

Grüne: 5

SPD: 4

FDP: 1

UWG: 1

Familie: 1

Insges.: 24