Chillig am gedeckten Tisch

Keine Frage: Die Gäste, die das dreitägige „1. Internationalen BurgJazz-Festival“ besucht haben, dürften nachhaltig beeindruckt und ganz beseelt in die neue Woche gestartet sein. Unglaublich. Fantastisch. Wahnsinn. Hochkarätig. Ohne Worte. So klangen die durchweg positiven Kommentare aus dem schwer begeisterten Publikum, das sich am Sonntagabend von dem letzten von insgesamt 17 angebotenen Konzerten, mit Musikern aus 20 Nationen, faszinieren ließ.

Eine Offenbarung an Spielfreude lieferte Triosence. Foto: uw

Zweifelsohne hat das Programm, das von der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld zusammen mit einigen Kooperationspartner auf die Beine gestellt wurde, die höchste Auszeichnung verdient. Neben den vielen kostenfreien Angeboten, die bestens angenommen wurden, waren es laut Pressesprecherin Tanja Brandt etwa 600 zahlenden Gäste. Wobei der Erfolg dieses Festival nicht an Zahlen festgemacht werden sollte. Neben den Angeboten an der Burg Hülshoff und dem Rüschhaus gab es auf dem Marktplatz, der Burg Lüdinghausen und St. Felicitas Gelegenheit, mal hier und mal da vorbeizuschauen. 300 Gäste hatten sich am Sonntagmittag im Parc de Taverny zum musikalischen Picknick eingefunden. Hier herrschte gechillte Biergarten-Atmosphäre und die reservierten Tische, mit Lavendel-Rosen-Sträußchen, Sektkühler, Pizza, Pasta und Kuchen dekoriert, lieferten eine wahre Augenpracht. Dieses Ambiente zeichnete auch Flaneuren und Radfahrern, die sich durch die Kulisse schoben, ein Lächeln auf die Lippen. Rundum schaute man nur zufriedene Gesichter. Wie hätte es auch anders sein können?

Das hochmotivierte und gut organisierte Team – hinter und vor der Kulisse – an dem wunderbaren Ort, unterstützt von bestem Wetter, sorgte dafür, dass die Gäste eine durch und durch entspannte Atmosphäre erfahren durften. Nein, ein besonderes Faible für das Genre Jazz war dabei nicht erforderlich, sondern lediglich die Offenheit und Bereitschaft, sich von der Musik verzaubern zu und berauschen zulassen. Auch die Musiker*Innen genossen die fantastische Resonanz ihres Publikums, so dass aus geplanten 60 Minuten gerne auch 90 oder auch 120 Minuten – ohne Pause – wurden. Apropos Pausen: Während die Technik-Crew diese für den Umbau auf der Bühne nutzten, erfreuten sich die Gäste an den liebevoll hergerichteten Snacks und kamen dabei ins Gespräch.

Die hochkarätigen Doppelkonzerte am Abend sorgten allesamt zweifelsohne für die Krönung des Tages. Dass traurige Trennungen, Eichhörnchen-Invasionen oder brasilianische Parkhausbesitzer beste Inspirationsquellen für Kompositionen sein können, veranschaulichte „Triosence“ Pianist Bernhard Schüler in seiner amüsanten Moderation. Nach Aki Rissanen spielte das Triosence-Trio 120 Minuten und bescherte dem Publikum damit, nicht nur ein unglaubliches Erlebnis, sondern gleichermaßen eine Offenbarung an Spielfreude, Spieltempo und Virtuosität. Zum guten Schluss setzten sie den Zuhörern noch eine wunderbare Melodie für den Heimweg ins Ohr, um sich dann von der Bühne zu verabschieden.

Da lag es auf der Hand, dass sich eine Vielzahl derer, die sich bereits an den Abenden zuvor von großartigem Jazz beglücken ließen, auch am dritten Abend nochmal hier einfanden. Das schwedische Emil Brandqvist Trio und das spanische Marco Mezquida Trio ließ sein schwer begeistertes Publikum auch erst kurz vor Mitternacht, nach dem Glas Sekt, mit dem anschließend im Foyer noch angestoßen wurde, von dannen ziehen. Danach verabschiedeten sich die letzten Gäste mit „Tschüss, bis nächstes Jahr“. Wunschdenken oder Wahrheit? Die Zukunft wird’s zeigen.

Eine Frage an

Christine Sörries

Mit ihrem gut organisierten und motivierten Team habe Sie am Wochenende beim 1. BurgJazz-Festival viele Menschen glücklich gemacht. Was war für Sie das Schönste?

Sörries: Die vielen wunderbaren Rückmeldungen der Gäste. Lob wie: „Was für ein schönes entspanntes und friedliches Festival“. Der Agent eines Musikers schrieb mir heute: „Es lag ein Zauber über den vergangenen drei Tagen“. Vor allem auch die Resonanz der beteiligten Musiker*Innen. Sie haben sich alle für die schöne Atmosphäre und das tolle Publikum bedankt. Von „Triosence“ hieß es, dass alles zusammen für sie so inspirierend war, dass sie das beste Konzert gespielt haben, das sie seit langem gegeben haben. Das Wetter hat gut mitgespielt. Alles zusammen: Es hätte gar nicht besser laufen können und damit sind wir alle sehr glücklich und dankbar.