Christophorus Kliniken verschieben Operationen

Die Christophorus Kliniken verschieben ab Montag (7. Februar) geplante Operationen, Eingriffe und Untersuchungen, sofern dies medizinisch vertretbar ist. Die Regelung soll zunächst für zwei Wochen gelten, wie die Kliniken am späten Donnerstagnachmittag mitteilen. Hintergrund seien die Auswirkungen der rasant ansteigenden Zahlen an Corona-Infizierten durch die Omikron-Variante.

So verzeichnen die Christophorus Kliniken, die in Coesfeld, Dülmen und Nottuln Standorte haben, in den letzten Tagen einen sprunghaften Anstieg an Patienten, die mit einer Covid-Infektion in die Kliniken kommen.

Nach elf Patienten am 1. Februar und 17 Patienten am Tag darauf waren es am 3. Februar bereits 33. Sie seien in der Regel wegen einer anderen Erkrankung akut behandlungsbedürftig und zusätzlich bereits an Corona erkrankt, wie die Christophorus Kliniken mitteilen. Keiner von ihnen müsse auf der Intensivstation behandelt werden, alle befänden sich in isolierten, separaten Bereichen. Die Behandlung von isolierten Patienten sei jedoch zeit- und damit personalintensiver, wie die Christophorus Kliniken erläutern.

Gleichzeitig fehlten wegen eigener Infektion oder wegen der Betreuung von in Quarantäne befindlichen Kindern zahlreiche Mitarbeiter in den Bereichen und auf den Stationen – Tendenz steigend.

Aufgrund dieser „sehr dynamischen Entwicklung“ wollen sich die Christophorus Kliniken in den nächsten Wochen darauf konzentrieren, die zahlreichen Patienten zu behandeln und zu betreuen, die sie als Notfälle aus dem Versorgungsgebiet erreichen oder die in den Kliniken akut operationspflichtig werden. In fast allen anderen Abteilungen sollen neue Termine vereinbart werden, sofern es medizinisch vertretbar ist. Die betroffenen Patienten sollen von den jeweiligen Abteilungen informiert werden.

Ausgenommen von der neuen Handhabung ist die geburtshilfliche Versorgung. Alle schwangeren Frauen werden weiterbehandelt wie bisher. Auch alle Notfälle werden weiterhin behandelt.

„Um die Patienten und Mitarbeitenden größtmöglich vor Infektionen zu schützen, bitten wir alle Angehörigen, möglichst von Besuchen abzusehen. Schwerstkranke Patienten benötigen sicherlich Besuche, doch leicht Erkrankte sollten zum Schutz aller möglichst wenig aufgesucht werden“, sagt Dr. Jan Deitmar, Geschäftsführer der Kliniken. „Wir beobachten und bewerten die Infektionslage regelmäßig neu und hoffen, diese notwendig gewordenen Schritte in absehbarer Zeit wieder zurücknehmen zu können.“