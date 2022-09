Coesfeld macht den größten Sprung

In den 15 Jahren seit dem Start der Ökostrom-Bilanz hat sich der Anteil der erneuerbaren Energien am Gesamtverbrauch von 18,1 Prozent im Jahr 2008 mehr als vervierfacht. Aber 2021 war eher ein Jahr der Stagnation, bilanziert Kraneburg. Ein Grund sei neben dem schleppenden Ausbau auch ein Jahr mit vergleichsweise wenig Wind. Rund 642 Millionen Kilowattstunden wurden im Kreisgebiet regenerativ erzeugt, knapp 8 Millionen mehr als im Vorjahr.

Den größten Anteil daran haben mit rund 45 Prozent die 89 Windkraftanlagen im Kreis. Spitzenreiter sind Rosendahl und Coesfeld mit je 30 Anlagen. Keine Windräder drehten sich dagegen in Nordkirchen, Havixbeck, Senden und Ascheberg. Rund 35 Prozent haben 11 339 Photovoltaikanlagen beigesteuert. Die Zahl der PV-Anlagen stieg in 2021 um 1105, die Solarstrommenge um 2 Millionen Kilowattstunden. Die meisten Anlagen gibt es in Dülmen (1856) und Coesfeld (1549). Allerdings werden hauptsächlich Anlagen mit Stromspeicher für den Eigenverbrauch auf die Dächer gebracht. Insgesamt stieg der Eigenverbrauch von selbst produziertem Strom um 7 Millionen Kilowattstunden auf rund 25 Millionen. Auf rund 20 Prozent zurückgegangen ist der Anteil der 35 Biogasanlagen. Die meisten Anlagen stehen in Billerbeck (13) und Coesfeld (10). Zu vernachlässigen sind die erzeugten Strommengen aus Wasserkraft.

Im kommunalen Ranking des produzierten Ökostroms im Verhältnis zum eigenen Stromverbrauch bleibt Rosendahl unangefochtener Spitzenreiter, obwohl es wegen der Wind-Flaute 8 Millionen kWh weniger zu verzeichnen hatte. Mit 432 Prozent erreicht die Gemeinde rechnerisch dennoch eine mehr als vierfache Energieautarkie. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Billerbeck und Lüdinghausen. Doch Mindererträge von 7 Millionen kWh sorgten dafür, dass Billerbecks Ökostrom-Anteil von rund 98 Prozent auf 88 Prozent sank. Den größten Sprung hingelegt hat dagegen Coesfeld, der Anteil stieg von rund 58 Prozent auf knapp drei Viertel. Neun neue Windräder im Letter Bruch trugen zu einem Zuwachs von 31 Millionen kWh bei, der in den Folgejahren noch größer ausfallen dürfte. Denn die neuen Anlagen waren erst im September ans Netz gegangen.

Schlusslichter im Ranking bleiben wie im Vorjahr Dülmen und Havixbeck mit nur rund 42 Prozent bzw. 40 Prozent Anteil erneuerbarer Energien.