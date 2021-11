Corona: Weiterer Todesfall

Das Gesundheitsamt meldet am Dienstag 35 neue Ansteckungen mit dem Virus. Zehn aus Coesfeld, sechs aus Senden, fünf aus Dülmen, je drei aus Billerbeck, Nordkirchen und Nottuln, je zwei aus Olfen und Rosendahl, einen aus Lüdinghausen. Insgesamt sind aktuell 311 Menschen infiziert. Steigend auch die Krankenhauseinweisungen: Elf Personen sind wegen Covid-19 im Krankenhaus; in zwei Fällen ist eine intensivmedizinische Behandlung notwendig. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt für NRW 176,6; im Kreis Coesfeld liegt sie aktuell bei 82,9. In NRW ist das der niedrigste Wert. Und der einzige Kreis, wo sich die Inzidenz noch unter 100 befindet.