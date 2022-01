Corona-Zahlen erstmals höher als im NRW-Schnitt

Kreis Coesfeld

(vth). Das hat es noch nicht gegeben. Erstmals liegt am Montag die Sieben-Tages-Inzidenz bei den Ansteckungen mit dem Coronavirus im Kreis Coesfeld höher als in NRW. Sie liegt im Kreis bei 862,2, in NRW bei 789,5. Dabei hatte der Kreis Coesfeld lange Zeit in NRW immer wieder die niedrigsten Inzidenzen. Doch schon seit Wochen rasen die Zahlen im Sauseschritt weiter nach oben.