Das Buch des Corona-Virus

Grüne, blaue, rote, gelbe Striche. „Das sind alles Omikron-Varianten“, erklärt Chefarzt und Virologe Prof. Lutz von Müller und zeigt auf den Laptop-Bildschirm. „Und sehen Sie hier, an dieser Stelle ist eine Mutation entstanden.“ Mit Mikrobiologin Dr. Meike Buchholz steht er im Labor der Christophorus Kliniken in Coesfeld und betrachtet die vielen Striche. Das Genom von Coronaviren umfasst 30 000 Bausteine. „Die werden ausgelesen, Buchstabe für Buchstabe“, erläutert Buchholz.

Es ist wie ein Fingerabdruck des Virus – und das Labor der Christophorus Kliniken kann ihn auseinandernehmen. Es zählt zu den wenigen Laboren in der weiteren Region, die sich an den Sequenzierungen von positiven Corona-Proben beteiligen. Die Ergebnisse werden an das Robert Koch-Institut (RKI) geschickt und fließen in die weltweiten Datenbanken ein. Die wissenschaftliche Beobachtung gilt als ein entscheidendes Mittel im Kampf gegen das Virus. „Wir sind schon ein bisschen stolz, dass wir mit unseren Daten dazu beitragen können“, lächelt von Müller. Neue Varianten lassen sich damit frühzeitig entdecken. Die vielen Mutationen, die bei SARS-CoV-2 auftreten, können die Wissenschaftler mit der Sequenzierung identifizieren und verfolgen.

Grundlage für die Bestimmung sind positive, anonymisierte Corona-Proben von Patienten aus den Krankenhäusern der Christophorus Kliniken und von den DRK-Teststellen im Kreis Coesfeld.

Ein kleines digitales Gerät macht das Auslesen der von Buchholz händisch aufwändig aufgearbeiteten Proben möglich. Es ist nicht viel größer als ein Stick. Doch in dem kleinen Teil steckt viel Forschung und Digitalisierung. „Normalerweise waren und sind die Geräte sehr groß“, erklärt von Müller. „Mit dieser digitalen Weiterentwicklung können auch Labore, die nicht über entsprechende Räumlichkeiten verfügen, sequenzieren.“

Auch für den Kreis Coesfeld sind die Daten von Bedeutung. „Wir können sehen, wie die Lage hier vor Ort ist“, erläutert Buchholz. Die Sequenzen von SARS-CoV-2 enthalten wertvolle Informationen, um dem Virus einen Schritt voraus zu bleiben.

Wie ein Buch, in dem man liest. Im aktuellen Kapitel steht, dass auch im Kreis Coesfeld die Omikron-Variante BA.5 dominiert. Und dass die neue Subvariante XBB.1.5, die erstmals in den USA entdeckt wurde und sich immer mehr verbreitet, im Kreis Coesfeld noch nicht im Coesfelder Labor nachgewiesen wurde. „Das heißt aber nicht, dass es sie noch gar nicht im Kreis Coesfeld gibt“, sagt Buchholz. Es sei wahrscheinlich, dass die Variante sich weiter ausbreite. „In vielen Ländern tut sie das ja bereits.“

Nein, „das Virus ist nicht verschwunden“, betont Buchholz. Auch wenn jetzt die meisten Corona-Beschränkungen auslaufen. Es scheine sich zu bestätigen, dass die Omikron-Variante ansteckender ist und weniger schwere Krankheitsverläufe verursache. Man könne aber nicht die Augen vor dem Virus verschließen und hoffen, dass es einfach weg ist. „Das passiert nicht“, sagt Buchholz. Und nach wie vor verursache es Todesfälle.

Um Weihnachten herum habe es etliche Corona-Fälle im Kreis Coesfeld gegeben, berichtet sie. Ein Teil der positiven Tests ist in die aktuelle Sequenzierung eingeflossen.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte erst kürzlich, dass von möglichst vielen Ländern dringend mehr Genomsequenzen des Coronavirus benötigt würden. Es sei sonst schwer, die Risiken etwa durch die neue Sublinie XBB.1.5 einzuschätzen.

Auch Buchholz findet es notwendig, die Situation wissenschaftlich weiter zu beobachten. Aber woher kommen künftig die Proben, wenn nun auch die letzten DRK-Teststellen im Kreis Coesfeld schließen? „In den Krankenhäusern wird ja nach wie vor getestet“, antwortet die Expertin. „Vorerst werden wir noch genügend Proben erhalten.“ Wenn das Material irgendwann nicht mehr ausreichen sollte, müsse neu diskutiert werden, was die Wissenschaft leisten soll.

Coronavirus-Varianten im Kreis Coesfeld

Omikron tauchte Ende November 2021 auf und hatte zu Beginn drei Linien: BA.1, BA.2 und BA.3. Mittlerweile gibt es unzählige Omikron-Subvarianten. Die Subtypen BA.4 und dann BA.5 wurden in Südafrika zuerst entdeckt und dominierten dann auch in Deutschland. BA.5 ist auch im Kreis Coesfeld vorherrschend. Die nachfolgenden Zahlen (z.B. BA.5.2 oder auch BE*) drücken aus, dass sich weitere Subsublinien ausgebildet haben. Die neue Variante XBB.1.5 wurde im Oktober 2022 erstmals in den USA entdeckt. Sie gilt als die ansteckendste Subvariante des Coronavirus, die bislang aufgetaucht ist. Im Kreis Coesfeld wurde sie im Labor der Christophorus Kliniken noch nicht festgestellt. Auch bei der Sequenzierung der letzten Proben von Januar 2023 tauchte diese Variante nicht auf. Sie ist zwar ansteckender, bislang gibt es jedoch keine Hinweise darauf, dass sie auch zu schwereren Krankheitsverläufen führt. vth