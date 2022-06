„Das Leid ist fast unerträglich“

(vth). Der Vorstand des Kreisdekanats Coesfeld meldet sich mit einer Stellungnahme zu der Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche im Bistum Münster zu Wort.

Vorstand im Kreisdekanat nimmt Stellung zur Studie über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche

Kreisdekanatsvorstand mit v.l.: Vinzenz Mersmann (Gemeindecaritas), Stephan Börger (Vertreter der Diakone), Rita Leutermann (Pfarreiratsvorsitzende Ss. Fabian u. Sebastian Rosendahl), Monika Holtkamp (Verband ND Christsein.Heute), Johannes Arntz (Kreisdechant), Kerstin Brennert (Gemeindecaritas Buldern), Franz-Josef Niehues (Mitglied Kirchensteuerrat), Dr. Matthias Laarmann (Pfarreiratsvorsitzender St. Marien Lünen und Vorsitzender des Kreisdekanatsvorstands).

Wie viele Fälle es im Kreis Coesfeld gibt, ist noch nicht geklärt, aber, so ist sich der Kreisdekanats-Vorstand sicher, die Studie habe den flächendeckenden Missbrauch – und damit sicher auch im Kreisdekanat Coesfeld – offengelegt. Es sei von einer hohen Dunkelziffer auszugehen, so Kreisdekanatsgeschäftsführer Benedikt Helmich.

„Das Leid, das unzähligen Menschen zugefügt wurde, ist fast unerträglich. Der sexuelle Missbrauch und der Machtmissbrauch in der katholischen Kirche sind noch lange nicht zu Ende“, heißt es in der Stellungnahme.

Es sei „gut, wichtig und richtig“, dass alle Täter angeklagt und zur Rechenschaft gezogen würden. Gerade „eine Institution, die für sich die Moralhoheit in Anspruch nimmt, erfährt eine besondere Fallhöhe.“

Besonders erschreckend findet der Vorstand die Sprachunfähigkeit vieler Verantwortlichen auch in sehr konkreten Fällen. „Fehlende Kontrollen und Nachverfolgung bei Konsequenzen für Täter sind frappierend und zeigen ein Bild der Gleichgültigkeit vor allem gegenüber den Opfern“, so der Vorstand in der Stellungnahme.

Die ersten Reaktionen des Bischofs auf die Veröffentlichung seien im Kreisdekanatsvorstand grundsätzlich positiv aufgenommen worden. Die Bitte zur Entpflichtung des emeritierten Domkapitulars Buckstegen werde durch den Vorstand des Kreisdekanates Coesfeld als „absolute Minimalkonsequenz“ zur Kenntnis genommen.

Der Studie sei viel zu entnehmen, um die Kirche im Bistum Münster ganz konkret umzugestalten.

„Wie können wir uns noch ehrenamtlich für diese Kirche engagieren? Mit allem Recht werden wir das gefragt“, meint Kerstin Brennert (Dülmen-Buldern) vom Vorstandes. Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Laarmann: „Christen können enttäuschen – Christus nie!“ Kreisdechant Johannes Arntz sagt: „Vielleicht können wir die Kirche nicht retten, aber das Evangelium.“

Zur Lösungsorientierung fordert der Vorstand: 0 Klärung der Stellung der Priester 0 Kirche von unten - Abbau der Projektion aller kirchlichen Belange auf Priester 0 Appell an alle Menschen: wachsam sein und Unklarheiten zur Sprache bringen. 0 Offene, transparente Kommunikation 0 Passivität und Hilflosigkeit durch Bystander unter allen Umständen vermeiden: Aufklärung, und Prävention (Schulungen) durchgängig durch alle Bereiche und für alle Beteiligten in regelmäßigen Abständen

Laarmann in der Mitteilung: „Wir müssen das jetzt aushalten: Augen auf und durch.“