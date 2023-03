„Das Private ist auch politisch“

Wer auf dem Land lebt, muss etwas tun, damit das Land lebt! Diese Maxime gab die Präsidentin des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes (WLLV) Regina Selhorst am Samstagnachmittag beim Kreislandfrauen-Frühlingstreffen in der Aula des Clemens-Brentano-Gymnasiums in Dülmen allen als Motivations-Booster mit auf den Weg und verabschiedete sich gleichzeitig nach neun Jahren aus ihrem Amt.

3400 Landfrauen sind im Kreis Coesfeld in 22 Ortsverbänden organisiert, mit „kontinuierlich steigender Tendenz“, so eine der vielen guten Nachrichten in der Begrüßungsrede von Teamsprecherin Sabine Nolte. Für Hildegard Rohlfs, Susanne Budde-Niewind, Regina Selhorst und Annegret Langehaneberg, die ihre Vorstandstätigkeit niederlegten, rückten Kerstin Ostendorf, Ludgera Elkemann, Marie-Theres Koddebusch und Mechtild Mehring nach. „Ehrenamtlich engagierte leben sieben Jahre länger“, zitierte Sabine Nolte aus einer Studie, denn das einfachste Glücksrezept sei, etwas für andere zu tun.

„Ich habe selber schon einige Frauenvereine und verbände gegründet. Das hier übertrifft alles!“, gab Lisa Ortgies gleich zu Beginn lobend in den mit 400 Frauen voll besetzen Saal. Die Moderatorin von Frauen TV und Bestseller-Autorin war aus Hamburg mit dem Zug angereist und „tatsächlich auch gut angekommen.“ Die Journalistin hatte ein Kompaktpaket an spannenden Informationen, Zahlen, Studien und Anregungen zu paritätische Partnerschaft und Mutter-Tochter-Verhältnis mitgebracht, denn „das Private ist sehr wohl auch politisch!“. Selber ist sie bei Frankfurt auf dem Land aufgewachsen. Die Eltern betrieben einen Landhandel und „wir spielten draußen und waren uns überlassen. Das war auch gut so. Wenn wir nicht gerade eine blutige Nase hatten, störten wir die Eltern auch auf keinen Fall bei ihrer Arbeit.“ Heute würden die Kinder zum Ballett, Schwimmen und Frühförderung gebracht und „das ist nur möglich, wenn einer der Eltern in Teilzeit ist. Heißt: Das muss man sich das auch leisten können.“

Mit Blick in die Riege der männlichen Ehrengäste brachte Lisa Ortgies es dann auch gleich auf den Punkt: „Sie denken bestimmt, jetzt geht es um Haushalt, Teilzeit, Ehevertrag und bügeln. Da liegen Sie mir Ihren Befürchtungen auch genau richtig!“. Viele Themen seien zwar durch die Frauenbewegung ins Rollen gekommen und trotzdem bleibe oft das Gefühl, dass „man immer wieder von vorne anfangen muss“. #MeToo habe das bewiesen. Zudem sei Abtreibung noch immer im Strafrecht verankert und weltweit leisteten Frauen und Mädchen jährlich 12 Milliarden unbezahlte Arbeitsstunden.

Die Familien- und Erwerbsarbeit erfordere dringend eine Umschichtung. Etwa 17 Prozent aller deutschen Männer nutzten die Möglichkeit der Elternzeit, allerdings von meist nur zwei Monaten, während 70 Prozent der norwegischen Väter von 12 monatigen-Variante Gebrauch machen. Kostenfreie Pflege und Care-Arbeit werde überwiegend von Frauen übernommen und „eine Befragung im ländlichen Raum ergab, dass viele keine Ahnung haben, wie sie abgesichert sind.“

Daher ihre Empfehlung: „Vor der Hochzeit unbedingt besprechen, wie die nächsten fünf Jahre aussehen sollen. Wer arbeitet wann und wie viel. Wie sieht der Ausgleich und die Absicherung dazu aus? Keinen Ehevertrag abzuschließen ist genauso gefährlich wie 90 % in eine riskante Kryptowährung zu investieren.“