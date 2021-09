Das Vertrauen gewinnen

„Na, Babsi?“ Marc Henrichmann streicht über die Nüstern der Braunen, die zufrieden an der Reitanlage in Havixbeck-Hohenholte steht. Henrichmanns Tochter Mia sitzt im Sattel und hält die Zügel locker in der Hand. Die 15-Jährige ist genauso pferdeverrückt wie ihr Vater.

Marc Henrichmann aus Havixbeck will erneut für die CDU in den Bundestag

Und sein Vater. „Ich saß hier schon auf dem Pferd, bevor ich laufen konnte“, berichtet Marc Henrichmann. Sein Vater nahm ihn als kleinen Jungen mit.

Lieblingsplatz Reitanlage

Inzwischen ist der Havixbecker Bundestagsabgeordneter für die CDU. Bei den letzten Bundestagswahlen bekam er im hiesigen Wahlbezirk die meisten Stimmen und zog somit das direkte Ticket nach Berlin. Darauf hofft Henrichmann nun auch wieder, der unermüdlich im Wahlkreis unterwegs ist. Nicht nur zu Wahlkampfzeiten. „Ich möchte wissen, wo der Schuh drückt“, sagt Henrichmann, der von Haus aus Rechtsanwalt ist. Und gewissenmaßen sieht er so auch seine Rolle als Wahlkreisabgeordneter in Berlin. Zuhören und gemeinsam Lösungen finden, dafür kämpfen. „Mir ist der Dialog wichtig“, sagt der 45-Jährige.

„ Ich kann ein Pferd nur für mich gewinnen,

wenn es mir vertraut “ Marc Henrichmann

Die Reitanlage des Reit- und Fahrverein Havixbeck-Hohenholte ist noch immer sein Lieblingsplatz Nummer Eins im Kreis Coesfeld. Die Ausbildung von Pferden war sein Ding, Springen seine Disziplin. Bis zur Deutschen Meisterschaft qualifizierte er sich. „Jetzt bin ich hier nur noch Bodenpersonal – und Mia kann das inzwischen auch alles besser als ich“, schmunzelt Henrichmann, der von 2002 bis 2008 Vorsitzender des Reit- und Fahrvereins war. Er streicht über Babsis Mähne und wird nachdenklich. Vertrauen, sagt er, sei das Zauberwort. „Ich kann ein Pferd nur für mich gewinnen, wenn es mir vertraut.“ Mia nickt. „Babsi war nicht so einfach, aber inzwischen übertrifft sie unsere Erwartungen“, freut sie sich über die gute Zusammenarbeit mit der Stute.

Vertrauen. Das steht für Henrichmann auch im Mittelpunkt seiner Politik. „Ich will etwas für die Menschen in der Region erreichen“, sagt der CDU-Politiker. „Ich will dazu beitragen, dass ihnen Chancen eröffnet werden.“

Politisch ins Ehrenamt kam Henrichmann 2008. Er wurde – wo sonst – auf der Reitanlage angesprochen.

Seit 2011 ist er Vorsitzender des CDU-Kreisverbands. In Berlin arbeitet der Jurist häufig an Gesetzestexten mit. Das hört sich dröge an, „ist es aber überhaupt nicht“, sagt Henrichmann. Denn hinter so abschreckenden Begriffen wie „Entfesselungsgesetz“ oder „Registermodernisierungsgesetz“ stecken Themen, die jeden Bürger betreffen.

„Ziel muss es sein, Bürger zu entlasten“, forderte er in einer seiner Bundestagsreden. In den letzten Jahren setzte er sich in Berlin für Modernisierungen von Verwaltungen ein. „Eine gute Verwaltung ist bürgernah“, sagt er. Das Registermodernisierungsgesetz, das dieses Jahr beschlossen wurde, bezeichnet er als „Meilenstein“. „Bürger müssen mit diesem Gesetz ihre Daten im Rathaus, in Bürgerbüros oder anderen Verwaltungen nicht mehr immer wieder neu angeben“, erklärt er. Statt dessen reicht eine Nummer, die sie einmal hinterlegen. „Somit ist Schluss mit langen Formularen und Wartezeiten.“ Ein zäher Prozess. Denn Datenschutzbeauftragten äußerten zuvor erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken.

Drei Fragen Foto: Zentrale politische Aussage?

Marc Henrichmann: Ich will einen modernen, digitaleren Staat, der Menschen etwas zutraut und sie mehr machen lässt, der Innovationen ermöglicht und für Klimawohlstand sorgt.



Politisches Vorbild?

Henrichmann: Menschen, die zuerst ans Gemeinwohl denken, und erst dann an sich selbst.



Seit wann politisch aktiv?

Henrichmann: Seit 2008, zunächst als sachkundiger Bürger in Havixbeck. ...

Es nieselt. „Bring sie mal rein“, sagt er zu Mia. Es ist Zeit. Noch eine Runde über den Reitplatz, dann kommt Babsi in den Stall. Nebenan in der Halle riecht es nach Stroh und Pferd. „Wir wollen Erneuerung und Stabilität, setzen auf Modernisierung und Sicherheit“, umschreibt Henrichmann Ziele seiner Partei. Das Klimaschutzthema darf aus seiner Sicht nicht mit Verboten angepackt werden, sondern mit technologischem Fortschritt. „Das ist eine Jahrhundert-Transformation, und die schaffen wir nur mit innovativen Technologien und wirtschaftlichen Investitionen.“ Vertrauen habe er dabei in die Wirtschaft im Kreis Coesfeld und ihre innovativen Ideen. „Ich weiß von unseren mittelständischen Unternehmen, dass man sie einfach machen lassen muss“, sagt er.

Politische Positionen Foto: - Stabilität und Erneuerung, Modernisierung, Digitalisierung für mehr Bürgerfreundlichkeit. „Modernisierungsjahrzehnt“: digitaler, schneller, bürgerfreundlicher

- Klimaschutz mit „intelligentem Energiemix“, Wasserstoff soll zentrale Rolle spielen. 0 Freiräume statt Gängelung: „Denn nach Corona muss die Wirtschaft in Schwung kommen. Mit Steuererhöhungen schaffen wir keinen gemeinsamen Wohlstand.“

- Fachkräfte: Stärkung der dualen Ausbildung; ein Mittel gegen den Fachkräftemangel sieht Henrimann zudem in der gesteuerten Zuwanderung. Das Grundrecht auf Asyl soll dabei unumstößlich bleiben.

- Stärkung des ländlichen Raums, der Landwirtschaft und Mobilität. „Mit einem Ticket bis zum Ziel und zurück, egal ob mit Bus, Bahn, Carsharing, Leihfahrrad oder allem zusammen.“ ...

Er wirbt für einen starken ländlichen Raum, Mobilität und einen bürgerfreundlichen Staat, für hochwertige heimische Lebensmittel – „kein Billigfleisch aus chinesischen Mega-Ställen“.

Eine klare Absage erteilt Henrichmann Extremisten. „Eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt niemals in Frage“, betont er. „Die AfD will nur spalten und bietet einfache Lösungen, die gar keine sind.“

Mia fährt mit dem Rad nach Hause, Henrichmann überholt sie mit dem Auto, er winkt. Dann geht es zum nächsten Termin. Wahlkampfzeit.