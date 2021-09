Der Countdown läuft

Die Spannung steigt. Am Sonntag (26. September) fällt mit den Bundestagswahlen die Entscheidung, wie es in Berlin weitergeht.

Der Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II umfasst alle Orte im Kreis Coesfeld und Nordwalde, Laer und Altenberge aus dem Kreis Steinfurt. Die Wähler aus dem Wahlkreis stimmen mit ihrer Erststimme über den Kandidaten aus dem Wahlkreis ab. Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein. Es bewerben sich v.r. oben im Uhrzeigersinn: Marc Henrichmann (CDU), Johannes Waldmann (SPD), Dr. Anne-Monika Spallek (Grüne), Rene Arning (FDP), Dr. Leonhard Martin (AfD), Klaus Stegemann (Die Linke), Stephan Heitbaum (Freie Wähler), Heinz Eul (dieBasis).

0 Bis 18 Uhr kann am Sonntag gewählt werden.

0 Erststimme: Für das Direktmandat bewerben sich acht Kandidatinnen und Kandidaten im Wahlkreis 127. Sie werden mit der Erststimme gewählt. Wer die meisten Stimmen bekommt, zieht direkt in den Bundestag ein. Es bewerben sich (in alphabetischer Reihenfolge): René Arning (FDP) aus Coesfeld, Heinz Eul (dieBasis) aus Billerbeck, Stephan Heitbaum (Freie Wähler) aus Ascheberg, Marc Henrichmann (CDU) aus Havixbeck, Dr. Leonhard Martin (AfD) aus Emsdetten, Dr. Anne-Monika Spallek (Bündnis 90/Die Grünen) aus Billerbeck, Klaus Stegemann (Die Linke) aus Dülmen und Johannes Waldmann (SPD) aus Ascheberg.

0 Zweitstimme: Die Zweitstimme entscheidet über die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag – also darüber, wie viele der Sitze im Bundestag jeweils einer Partei zustehen. Es gibt eine Fünf-Prozenthürde; eine Partei muss also mindestens fünf Prozent der Stimmen holen. Mit der Zweitstimme entscheiden sich die Wähler

nicht für eine Person. Aber jede Partei hat eine Liste mit Kandidaten. Je weiter ein Kandidat vorne steht, je größer ist seine Chance, über die Liste in den Bundestag zu ziehen.

0 Auf welchem Listenplatz stehen die hiesigen Kandidaten? Marc Henrichmann von der CDU ist nicht über die Liste abgesichert. Bislang hat der CDU-Kandidat den hiesigen Wahlkreis immer direkt gewonnen. Sollte das diesmal anders sein, wäre Henrichmann, der aktuell im Bundestag bereits vertreten ist, raus. Dr. Anne-Monika Spallek von den Grünen steht auf Platz 21 der Landesliste ihrer Partei, Johannes Waldmann auf Platz 39. Beide haben Chancen, über die Liste einzuziehen. Das hängt ganz vom Ergebnis bei den Zweitstimmen ab, und auch wie viele Überhangmandate zustandekommen. René Arning (FDP) steht auf einem hinteren Platz und hat eher keine realistischen Chancen. Alle anderen Kandidaten im Wahlkreis – Klaus Stegemann (Linke), Dr. Leonhard Martin (AfD), Stephan Heitbaum (Freie Wähler) und Heinz Eul (dieBasis) – treten nur als Direktkandidaten an. Nur, wenn einer von ihnen die meisten Erststimmen bekommen würde, würde er in den Bundestag ziehen.

0 Der Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II: Er umfasst den gesamten Kreis Coesfeld sowie aus dem Kreis Steinfurt die Gemeinden Altenberge, Laer und Nordwalde. Insgesamt 194 574 Bürgerinnen und Bürger sind hier wahlberechtigt.

0 Erstwähler: 7654 junge Wähler des hiesigen Wahlkreises stimmen erstmalig bei einer Bundestagswahl ab – rund 3000 weniger als in 2017.

0 Wahlberechtigt sind alle Deutschen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und seit mindestens drei Monaten in der Bundesrepublik Deutschland wohnen. Deutsche, die im Ausland wohnen, sind unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls wahlberechtigt.

0 Wahlstudio: Der Kreis Coesfeld lädt auch diesmal alle Interessierten am Sonntag zu einem Wahlstudio in die Sitzungssäle des Kreishauses I (Friedrich-Ebert-Straße 7 in Coesfeld) ein. Bürgerinnen und Bürger können sich „live“ über die aktuellen Ergebnisse aus dem Wahlkreis 127 Coesfeld-Steinfurt II, aber auch über die bundesweiten Entwicklungen informieren.

0 Corona-Regeln im Wahlstudio: Wenn es in den nächsten Tagen keine tiefgreifenden Änderungen gibt und die 3G-Regel (Geimpft, Genesen, Getestet) beachtet wird, kann das Wahlstudio im Kreishaus I in Coesfeld ohne vorherige Anmeldung besucht werden, teilt der Kreis mit. Die entsprechenden Nachweise werden beim Einlass kontrolliert. Es herrscht im ganzen Gebäude Maskenpflicht.

0 Erste Ergebnisse: Mit den ersten Wahlmeldungen aus den Städten und Gemeinden rechnet der Kreis zwischen 18.45 und 19 Uhr. Auch die bundesweiten Hochrechnungen und Ergebnisse sowie erste Wahlanalysen der Fernsehsender können im Wahlstudio mitverfolgt werden.