„Der Geschmack muss zum Brot passen“

(vth). Paderborner, Kasseler, Sonnenblumenkernbrot: Die Brotproben stapeln sich auf dem Tisch im Raum in der Kreishandwerkerschaft in Coesfeld. „Ein richtig schlechtes Brot habe ich noch nicht darunter gefunden“, sagt Daniel Plum. Am Montag und heutigen Dienstag testet der Qualitätsprüfer vom Verein Deutsches Brotinstitut die Proben von den Bäckereien der Innung.

Acht Bäckereien gaben bis gestern 120 Brote ab. Es duftet bis in die Flure der Kreishandwerkerschaft. „Ich teste von außen nach innen“, beschreibt Plum seine Vorgehensweise. Das Aussehen, der Geruch, die Kruste, die Krume. „Der Geschmack ist am wichtigsten.“ Ist er getroffen, passt er zum Brot? Manchmal sei das Brot zu salzig. Oder zu fad.

„Hier“, sagt Plum und holt aus dem Brotstapel ein Weizenmehl-Exemplar hervor. „Das hätte eigentlich runder und nicht so gequetscht sein sollen.“ Schwere Fehler beklagt der Experte aber nicht. Im Gegenteil, er freut sich über die Phantasie der Bäcker. „Jedes Brot ist anders.“ Sogar Champagnerbrot und Rote-Beete-Brötchen befinden sich im Angebot. Die Bäcker warten gespannt auf das Urteil des Experten. „Die Brotprüfungen sind sehr begehrt“, sagt Frank Summen, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft. „Sie bieten ein Feedback über die Arbeit.“ Ein erfolgreiches Abschneiden ist für den Bäcker eine gute Werbung. Für drei Jahre „sehr gut“ in Folge erhält das jeweilige Produkt sogar Gold als Nachweis für konstante Topqualität. „Wir haben hier ein super tolles Handwerk“, findet Summen.

Inflation und Krieg in der Ukraine haben aber auch in hiesiger Region ihre Auswirkungen und überschatten die Arbeit in den Bäckereien. Die Preise für Lebensmittel schießen in die Höhe – für Öl, Mehl und Saaten. Obwohl im Moment eigentlich noch genug Mehl an die Bäckereien geliefert werden könne, sei ein Ende der Preisspirale nicht in Sicht, so Summen. Und neben den Rohstoffpreisen steigen auch die Energie- und Lieferkosten. „Den Bäckern bleibt nichts anderes übrig, als die höheren Preise an die Kunden weiterzugeben.“ Im Schnitt kostet ein Brot, das sonst für drei bis vier Euro zu haben war, inzwischen fünf bis sieben Euro.