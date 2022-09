Der Kultur auf der Spur

Der diesjährige Tag des offenen Denkmals bietet erneut intensive Einblicke: Viele Denkmäler im Kreis Coesfeld öffnen am Sonntag (11. September) Tür und Tor - bei freiem Eintritt. Unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“ können sich Interessierte an vielen Sehenswürdigkeiten auf Spurensuche begeben und deren Geschichte nachvollziehen. Der Kreis Coesfeld hat dazu eine Broschüre erstellt, die in der Kreisverwaltung, in den Städten und Gemeinden im Kreis, aber auch bei einigen Denkmälern erhältlich ist. Die Broschüre ist auch online unter www.kreis-coesfeld.de/denkmaltag einsehbar.

0 In Ascheberg-Davensberg kann der Burgturm, in dem sich heute ein Trauzimmer befindet, zwischen 11 und 18 Uhr besichtigt werden.

0 Der Heimatverein Herbern bietet allen Interessierten eine geführte Radtour zum Alten Postamt sowie zur Orangerie Westerwinkel an. Treffpunkt für die Radtour ist um 14 Uhr an der Ecke Südstraße / In den Geistgärten.

0 Die Billerbecker Kolvenburg öffnet von 10 bis 17.30 Uhr ihre Pforten. Um 11 und 15 Uhr können Interessierte an der historischen Führung „Kolvenburg bis unters Dach“ teilnehmen. Zudem ist die Ausstellung „Michael Soltau: Surface | Fotografie - Video - Installation“ geöffnet.

Im Billerbecker Rathaus werden um 11 Uhr, 15 Uhr und 17 Uhr Führungen angeboten. Zudem wird der Aufstieg zum Glockenturm auf dem Dach des Rathauses im Rahmen der Führung mit einem tollen Ausblick über Billerbeck belohnt. Anmeldungen zu den Führungen sind nur noch heute unter denkmal@billerbeck.de möglich.

0 Zwischen 11 und 16 Uhr können sich Interessierte das ehemalige Standort- und Munitionslager Dülmen-Visbeck durch eine Ausstellung erschließen - mit Kunstwerken, die dort entstanden sind und durch den Ort inspiriert wurden. Außerdem kann von 10 bis 18 Uhr die Marienkapelle Visbeck besucht werden. Über die Restaurierungsarbeiten können sich Interessierte durch Führungen um 11:30 Uhr zur Restaurierung des Barocken Hochaltars und um 14:30 Uhr zur Außensanierung der Kapelle informieren. Dazu gibt es eine Bildausstellung zur „Entwicklung der Kapelle.“

0 Die Burg Vischering in Lüdinghausen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Um 11 und 14 Uhr findet jeweils eine Architekturführung statt, um 15 Uhr eine Falkner-Vorführung und um 16:00 Uhr dann ein Singer-Songwriter-Konzert. Zudem können Interessierte während der gesamten Öffnungszeit die Ausstellung „Gan-Erdene Tsend - Reality is just an illusion“ besichtigen.

0 In Nottuln öffnet die Mühle Zumbülte von 10 bis 18 Uhr ihre Türen. Führungen werden nach Bedarf angeboten. Als Rahmenprogramm kann am Tag des offenen Denkmals die Kunstausstellung der Coesfelder Gruppe „Creativa“ besucht werden - mit Malerei und Speckstein-Skulpturen.

0 Im „Olfonium“, der Heimstätte des Olfener Kunst- und Kulturvereins, kann zwischen 11 und 17 Uhr die Ausstellung der Malereien von Katharina Struwe besucht werden. Am Vorabend (Samstag, 10.9.) findet um 20 Uhr ein Konzert der aus Hannover stammenden Singer-Songwriterin Jeanine Vahldiek mit Band statt. Zudem kann zwischen 10 und 17 Uhr der linke Gebäudeteil der Füchtelner Mühle, in der sich die Wasserkraftanlage befindet, besichtigt werden. Ein Ansprechpartner vor Ort gibt Erklärungen zur Anlage und informiert über die geplanten Umbau- und Sanierungsarbeiten. In der Olfener Pfarrkirche St. Vitus ist um 14 Uhr eine Turmbesteigung möglich, eine Kirchenführung beginnt um 15.30 Uhr.

0 Die Grünanlage am Naturdenkmal „Holtwicker Ei“ in Rosendahl ist durchgehend geöffnet. Durch Hörgeschichten und Informationstafeln können sich Besuchende beispielsweise über die Geschichte, die Sage oder das Handwerkerdorf Holtwick selbst informieren - oder sich bei einer Meditationsgeschichte entspannen.

0 In Senden hat das „Alte Zollhaus“ von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Unter der Führung des Heimatvereins Senden hat ein Bauhelferteam aus vielen Sendener Vereinen, Bürgern und Gruppen in über 3.300 ehrenamtlichen Stunden Renovierungsarbeiten geleistet, um den Umbau zum „Alten Zollhaus“ als „Haus des Ehrenamts“ zu unterstützen. Führungen werden bei Bedarf angeboten. Von 8 bis 18 Uhr können Interessierte zudem die St. Laurentius Kirche in Senden besichtigen.

0 Zwischen 13 und 17 Uhr ist die Kirche St. Pankratius in Südkirchen für alle Interessierten geöffnet. Um 13:30 und 15:30 Uhr werden Führungen angeboten.