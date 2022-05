Der neue Wahlkreis  85 Münster III - Coesfeld III

Was sind Ihre politischen Ziele? Warum sollte der Wähler Sie wählen? wollten wir unter anderem von den Landtagskandidaten aus den drei Wahlkreisen wissen, in die der Kreis Coesfeld unterteilt ist. Im neu gebildeten Wahlkreis 85 Münster III - Coesfeld III treten zur Landtagswahl am 15. Mai acht Direktkandidaten an: Dr. Julian Allendorf (CDU) aus Nottuln, Thomas Kollmann (SPD), Dorothea Deppermann (Grüne), Linda Belau (FDP), Joshua Samuel Strack (Linke), Ralf Pöhling (AfD), Ulrich Hill (Die Partei) und Dr. Torsten Stölting (Volt) – alle aus Münster. Wähler, die in einem Ort des Wahlkreises 85 wohnen, können einen der Kandidaten mit der Erststimme wählen. Wer die meisten Stimmen erhält, zieht direkt in den Landtag ein. Es besteht außerdem die Möglichkeit, über die Liste ihrer Partei reinzukommen, sofern der Kandidat auf der Liste steht – je weiter vorne, desto größer seine Chancen. Vorausgesetzt, die Partei schafft die Fünf-Prozent-Hürde. Die Kandidaten des Wahlkreises 85 sind alle relativ weit hinten gesetzt. Es wird also schwierig, es über die Liste zu schaffen.

Alle sind Neulinge, was die Landespolitik angeht – keiner ist aktuell im Landtag vertreten. Erstmals auf Kreis-Coesfeld-Ebene dabei: Kandidaten von Volt und Die Partei. Die Volt ist in Münster im Rat vertreten und will nun einen Schritt weiter. Die Satire-Partei Die Partei wurde 2004 von Redakteuren der „Titanic“ gegründet. Vorsitzender Martin Sonneborn ist im Europaparlament vertreten.

- Die Kandidaten der anderen beiden Wahlkreise stellen wir noch vor.

Wahlkreis 85 Foto: Der Wahlkreis 85 Münster III - Coesfeld III umfasst aus dem Kreis Coesfeld Havixbeck und Nottuln sowie aus Münster die Bezirke Altstadt, Schloss, Geist/Pluggendorf, Aaseestadt, Düesberg, Albachten, Mecklenbeck, Roxel und Sentrup. Der neue Wahlkreis entstand, weil insbesondere Münster stark wächst. Der Kreis Coesfeld ist damit zur Landtagswahl erstmals in drei Wahlkreise aufgeteilt; zuvor waren es zwei Wahlkreise. ...

CDU

Dr. Julian Allendorf

31 Jahre, wohnt in Nottuln und Münster, Beruf: Betriebswirt, tätig bei der IHK Nord Westfalen in Münster.

Dr. Julian Allendorf Foto: privat

Listenplatz: 54

Politische Aktivitäten: CDU-Kreistagsmitglied mit Schwerpunkt Mobilität, Infrastruktur und Kreisentwicklung, Mitglied der Verbandsversammlung Zweckverband Mobilität Münsterland (ZVM) sowie Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL)

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Planungs- und Genehmigungsverfahren konsequent digitalisieren; Familien beim Erwerb von Wohneigentum entlasten; Verlässliche und zukunftsfähige Rahmenbedingungen für unsere heimische Wirtschaft und Landwirtschaft.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Das Projekt der S-Bahn Münsterland weiter vorantreiben und in der Umsetzung begleiten. Das Konzept stellt die Weichen, um das Mobilitätsangebot der Zukunft für unser Münsterland zu gestalten und Stadt und Land stärker miteinander zu verzahnen.

Warum sollte der Wähler sie wählen? Ich stehe für die Verbindung von Stadt und Land mit den Themenschwerpunkten Mobilität, Wirtschaft und Landwirtschaft, Klimaschutz und Bildung und möchte gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern machen, worauf es ankommt.

SPD

Thomas Kollmann

62 Jahre, wohnt in Münster; Beruf: geschäftsführender Leiter Begegnungszentrums Kinderhaus e.V.

Thomas Kollmann Foto: privat

Listenplatz: 73

Politische Aktivitäten: SPD-Ratsmitglied in Münster und Vorsitzender des Sozialausschusses, zuvor zehn Jahre Bezirksvertreter.

Ihre drei wichtigsten Ziele? Wohnen muss für alle Bevölkerungsgruppen bezahlbar bleiben/werden. Jedes Kind soll einen Platz an der gewünschten Schulform bekommen. Taktung, Zuverlässigkeit und Bezahlbarkeit müssen die Standards bei Mobilität sein.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Die Vernetzung von Arbeit, Wirtschaft, Mobilität, Klimaschutz und passgenauer Infrastruktur ist in der Region Nottuln, Havixbeck und Münster von zentraler Bedeutung.

Warum sollte der Wähler Sie wählen? Unser SPD-Regierungsprogramm gibt zu allen Zukunftsfragen sehr zielorientierte Antworten. Soziale Gerechtigkeit, gleiche Bildungschancen und interkulturelle Ansätze und dabei wichtige Grundpfeiler. Diese Inhalte möchte ich mit meiner Erfahrung und Kompetenz für die Region gerne mit Leidenschaft umsetzen.

Grüne

Dorothea Deppermann

38 Jahre, wohnt in Münster; Beruf: Verwaltungsbeamtin bei der Polizei NRW

Dorothea Deppermann Foto: Jean-Marie Tronquet

Listenplatz: 69

Politische Aktivitäten: Sachkundige Bürgerin im Ausschuss für Personal, Digitalisierung, Organisation, Sicherheit und Ordnung.

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Sozialgerechter Klimaschutz, tatsächlicher Fortschritt in der Digitalisierung, effiziente und bürgernahe Polizei.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Ein starker Fortschritt in der Digitalisierung, damit Schulen vernetzt arbeiten und digitale Angebote schaffen können und damit Leistungen der öffentlichen Verwaltung unabhängig von den Öffnungszeiten und ohne lange Fahrtstrecken für alle verfügbar sind.

Warum sollte der Wähler Sie wählen? Ich stehe für eine Politik gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort – vor und nach der Wahl. Der Klimawandel ist die größte Herausforderung – wir Grüne haben hierfür konkrete und realistische Konzepte.

FDP

Linda Belau

29 Jahre, wohnt in Münster; Beruf: Lehramtsanwärterin

Linda Belau Foto: Melisa Balderi

Listenplatz: 73

Politische Aktivitäten: Ortsvorsitzende der FDP Münster Altstadt. Aktiv in der erweiterten Ratsfraktion, stellvertretende schulpolitische Sprecherin.

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Ich kämpfe für eine Bildung der Zukunft. Kompetenzen gehören nicht nur für Schülerinnen und Schüler zum Alltag, auch die Lehrer-Bildung gehört auf den Prüfstand. Ich stehe hinter dem Abbau von Bürokratiehürden. Dass junge Familien sich den Traum vom Eigenheim nicht mehr ermöglichen können, kann man nicht hinnehmen.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Wir benötigen mehr Talentschulen, eine bessere digitale Ausstattung, mehr Lehrer*innen und Alltagskompetenzen in der Schule, z.B. durch das Fach Wirtschaft.

Warum sollte der Wähler Sie wählen? Ich möchte mehr Chancen für alle Menschen und das Land freier, fairer und moderner machen.

Die Linke

Joshua Samuel Strack

23 Jahre, wohnt in Münster; Student

Joshua Strack Foto: privat

Listenplatz: Keiner; nur Direktkandidat

Politische Aktivitäten: Bis 2019 engagiert für die Jungen Europäischen Föderalisten, seit 2021 Landessprecher der Linksjugend.

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Ich will mich besonders für die Belange von jungen Menschen einsetzen: Zu hohe Mieten und zu wenig/kein Geld für Studium und Ausbildung; schlechter Zugang zu Mental Health; schlechte Arbeitsbedingungen bei Lieferdiensten.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Die Arbeitsbedingungen von Fahrer:innen bei Lieferdiensten verbessern.

Warum sollte der Wähler Sie wählen? Ob radikale Maßnahmen für die Abwendung der Klimakatastrophe oder ein Tarifvertrag Entlastung gegen den Pflegenotstand: Ich glaube, dass diese Erfolge sich nicht einfach herbei wählen lassen, weshalb stattdessen soziale Bewegungen und Arbeitskämpfe miteinander verbunden werden müssen, damit ökonomischer Druck ausgeübt werden kann – egal, wer gerade regiert.

AfD

Ralf Pöhling

50 Jahre, wohnt in Münster; Beruf: Sicherheitskraft

Listenplatz: keiner

Ralf Pöhling Foto: privat

Politische Aktivitäten: Im AfD Landesfachausschuss Asyl und Migration.

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Mehr basisdemokratische Elemente durch Digitalisierung, eine sichere und friedliche Umgebung für die Bürger in NRW, echter Umweltschutz anstatt Ideologie.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Politische Entscheidungen mittels Volksentscheid. Es braucht zwingend Dezentralisierung.

Warum sollte der Wähler Sie wählen?

Weil ich in meinen Fachbereichen Sicherheit und Informatik über etliche Jahre an praktischer Erfahrung verfüge und weiß, wie man größere Projekte ins Rollen und auch zu Ende bringt.

Volt

Dr. Torsten Stölting

43 Jahre, wohnt in Münster-Albachten; Beruf: Berater in der Pharmaindustrie

Listenplatz: keiner

Dr. Torsten Stölting Foto: privat

Politische Aktivitäten: Stellvertretender sachkundiger Bürger im Rat Münster.

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Ausbau ÖPNV, Klimaschutz vorantreiben und das Gesundheitssystem verbessern.

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? ÖPNV und die Anbindung an das Münsterland (z.B. Stichwort S-Bahn Münster).

Warum sollte der Wähler Sie wählen?

Wer neue Politik will, muss sie auch wählen! Sie muss pragmatisch und innovativ sein – zwei Ansätze die sich in Volt und in meiner Person sehr gut vereinen. Zusätzlich verstärken wir das Thema Europa im Landtag, welches nie wichtiger war als in der aktuellen Zeit.

Die Partei

Ulrich Hill

39 Jahre, wohnt in Münster; Beruf: Studierender

Listenplatz: Keiner

Ulrich Hill Landtagskandidat Foto: privat

Ihre drei wichtigsten politischen Ziele? Draisinen auf die Gleise, statt verspäteter Züge, damit die Bahn wieder pünktlicher wird. Ein Tempolimit ohne Denklimit! Die Kirche an der Energiewende beteiligen – Photovoltaik auf jedes Kirchendach!

Welches Anliegen ist Ihnen konkret in Ihrem Wahlkreis am wichtigsten? Roxel in Havixbeck eingemeinden oder Havixbeck in Münster eingemeinden, um die Debatte über eine mögliche Gesamtschule in Roxel endlich zu beenden.

Warum sollte der Wähler Sie wählen?

Auch wenn die Partei für Satire steht, stehe ich für eine ernste, satirische Politik. Politik muss Spaß machen, das stärkt die Demokratie. Die Partei ist sehr gut – die Kandidaten der Partei sind auch sehr gut.