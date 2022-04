Der neue Wiesmann-Roadster: In neun Sekunden von Null auf 200

Seit Jahren warten Sportwagen-Fans nicht nur im Münsterland auf eine Neuauflage des Wiesmann Roadsters. Zwar gab es immer wieder in den vergangenen Jahren Ankündigungen und Gerüchte über eine Wiederaufnahme der 2014 zwangsweise eingestellten Produktion. Neue Fahrzeuge wurden in der markanten „Gecko“-Fabrik direkt an der Autobahn in Dülmen aber nicht mehr gebaut. Vielmehr brachte zwischenzeitlich der Kreis Coesfeld sein Impfzentrum hier unter, wo einst der Wiesmann-Roadster gebaut wurde.

Umso überraschender kam jetzt die Ankündigung des international tätigen Unternehmers Roheen Berry, dass ab sofort ein neues Modell bestellt werden kann. Berry spricht beim „Projekt Thunderball von einem bemerkenswerten Augenblick für die Marke Wiesmann.“ Mit ihm werde der jahrelang gehegte Traum wahr, ein vollelektrisches sportliches Cabrio mit Hinterradantrieb auf den Markt zu bringen, „bei dem zeitloses Design auf modernste Technik trifft.“

Antrittsstark

Was Roheen Berry damit konkret meint, macht ein Blick auf einige Werte deutlich: Der neue Roadster soll in weniger als drei Sekunden die 100er-Marke und in knapp neun Sekunden Tempo 200 erreicht haben. Eigenschaften, die ihren Preis haben: Für den neuen Wiesmann-Roadster, der wie sein Vorgängermodell in der Dülmen „Gecko“-Fabrik produziert wird, ruft der Hersteller mindestens 300.000 Euro auf. Ein Preis, der sich, so Berry, rechnen wird. „Wir sind überzeugt, „den weltweit aufregendsten Elektrosportwagen entwickelt zu haben, der mit der Zeit an Wert gewinnen wird.“

Wertstabil

Auf ältere Ur-Wiesmann-Roadster trifft das zu, sie werden für bis zu 299.000 Euro auf Automobilportalen angeboten. Die Besitzer dieser oft nur wenige tausend Kilometer gefahrenen Fahrzeuge dürfen sich rühmen, ein Auto zu besitzen, das in vielen Film- und Fernsehproduktionen, darunter dem „Tatort“ aus Münster, eine Rolle gespielt hat.