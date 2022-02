Der Pater und die Regenwürmer

Sein Kompostsystem hatte den Ruf, beste Erde aus Küchenabfällen zu liefern. Sogar in der damals bekannten Sendung „Hobbythek“ landete die Erfindung des Benediktinerpaters Augustin Hessing aus der Abtei Gerleve bei Billerbeck. Zum „Tag des Regenwurms“ am Dienstag stöberte der Kreis Coesfeld in Archiven und fand mehr zu Pater Augustin, der von 1897 bis 1975 lebte und sich schon früh mit ökologischem Gärtnern beschäftigte. „Wo der Regenwurm ist, da ist der Humus in Ordnung, da gibt es keine Gifte“, sagte er.

In einem Aufsatz über Pater Augustin heißt es: „Sein Ziel ist es, zur Eindämmung der immer größer werdenden Müllmengen beizutragen. Pater Augustin gilt hier als Vorreiter der ökologischen Bewegung.“ Seine „handliche und preiswerte Mülltonne“ ermögliche „ein Kompostieren in Küchennähe“. Dieses Entsorgungssystem bezeichnete und patentierte Pater Augustin als ,System Hessing“.

Die „Neue Bildpost“ titelte am 20. Mai 1973 sogar „Ein Pater löst das Müllproblem“.

Sein Kompostsystem stieß auch deshalb auf Interesse, weil es damals noch keine Mülltrennung wie heute gab. Biotonnen kannte man noch nicht. So quoll der Mülleimer, in den alles hinein geworfen wurde, auch gerne mal über. In die zu einem Gefäß gerollten Kunststoffbahnen von Pater Augustin kam Kompost, angereichert mit Regenwürmern, und darauf dann der Küchenabfall: Essensreste, Schalen, Kaffeesatz, Papier und Pappe. Das Spezialgefäß entwickelte eine optimalere Temperatur als Holz- oder Metallbehälter. Schon nach vier Wochen war der Müll soweit verrottet, dass er als Erde verwendet werden konnte. Jeder konnte das Patent des „Regenwurmpaters“ für den Privatgebrauch selbst nachmachen. Oder sich das Zubehör zum Selbstkostenpreis vom Kloster Gerleve liefern lassen. 40 Mark kostete es damals. Etwa zwei Jahre nach seiner Erfindung starb Pater Augustin im Alter von 77 Jahren am 29. Juli 1975.

„Nein, übrig geblieben ist von seinen Kompostgefäßen nichts mehr“, bedauert Pater Dr. Marcel Albert vom Kloster Gerleve. Schon längst betreiben die Mönche die frühere Landwirtschaft nicht mehr. Die Forschungen von Pater Augustin interessierten aber weiterhin. So erschien 1993 in der Zeitschrift „Natürlich gärtnern“ unter der Überschrift „Regenwurm-Mistkompost im Garten“ eine Abhandlung von Pater Augustin.

Geboren wurde Hessing 1897 in der Coesfelder Bauernschaft Gaupel, etwa fünf Kilometer von Gerleve entfernt. 1916 tritt er in den Benediktiner-Orden ein, 1924 bekommt er seine Priesterweihe. Schon früh wird ihm die Leitung der damaligen Landwirtschaft des 240 Hektar großen Klostergutes der Abtei Gerleve übertragen. Als staatlich anerkannter Landwirtschaftsmeister sorgt er für die Modernisierung und Intensivierung der Landwirtschaft und bildet mehr als 50 Jugendliche zu Bauern aus.

Einen tiefen Einschnitt im Leben des Pater Augustin bedeutet die Nazizeit. Am 13. Juli 1941 wird das Kloster Gerleve von der Geheimen Staatspolizei aufgehoben und enteignet. Pater Augustin kommt im Oktober 1941 ins Konzentrationslager Dachau. Er landet in den vergleichsweise „besseren“ Pfarrerbaracken. Der Pater arbeitet in der Plantage, dem Lieblingsprojekt von SS-Chef Heinrich Himmler. Die Nazis machen sich das Wissen des Paters zunutze.

Pater Marcel, der sich mit dem Part der Geschichte besonders beschäftigte, sagt gegenüber unserer Zeitung: „Das Ziel war, eine Unabhängigkeit Deutschlands in jeder Form zu erreichen.“ Die anthroposophische, biologisch-dynamische Landwirtschaft schien den Nazis eine Idee dafür zu sein. „Kurioserweise“, sagt Pater Marcel. So kommen die Versuche des Paters den Nazis gelegen. Pater Augustin erhält bald eine besondere Position: Er wird Direktor der Versuchsstation. Er darf auch zivile Kleidung tragen. Seine Versuchsstation wird von Wissenschaftlern landwirtschaftlicher Hochschulen und Universitäten besucht und anerkannt.

Seine Privilegien nutzt der Pater den Aufzeichnungen zufolge aber auch für seine Mithäftlinge. So soll er viele Mitpriester in seiner Versuchsstation für Aufgaben eingesetzt haben. Im Gewächshaus sollen zahlreiche geheime Treffen stattgefunden haben.

Am 29. März 1945 kehrt Pater Augustin nach Gerleve zurück und trägt zum Wiederaufbau der Abtei bei. Die biologischen Studien aus Dachau führt er weiter und entwickelt dann das spezielle Kompostiersystem.

„Ein Allheilmittel für unsere Pflanzen und Böden“

Aus einer Aufzeichnung von Pater Augustin, die er 1954 verfasste:

„Durch eindeutige Versuche und Beweise wurde mir klar, dass die vielen Heilkräuter, die wir zu leicht „Unkräuter“ nennen, für das Bodenleben und dadurch für den Aufbau des Humus mehr bedeuten, als wir ahnen. Die kleinsten Zusätze dieser Heilpflanzen in geradezu homöopathischer Dosierung schaffen für das Bodenleben im Boden oder Kompost eine Atmosphäre, die in keinem chemischen Laboratorium hergestellt werden kann. (...) Wir mischen Kräuterdrogen wie Kamille, Brennessel, Baldrian, Löwenzahn und Schafgarbe. (...)Es werden nur sehr geringe Mengen benötigt. Das Prinzip der Wirksamkeit kleinster Dosierungen ist uns aus der Homöopathie bekannt. Für einen m³ Kompost genügt ein Gramm dieser Kräutermischung. (...) Erwünscht sind Temperaturen von 20˚ - 30˚ C. Bevor wir den Kompost ansetzen, schaffen wir ein Unterbett mit Regenwurmmistkompost mit besonders reichem Regenwurmbesatz. Für diese Art der Kompostierung kommt nur der rote Kompostwurm „Eisenia foetida“ in Frage. Unter Umständen ist der Regenwurm mit seinen Helfershelfern schon in acht Tagen in seinen neuen Futter- und Arbeitsbereich eingezogen. Je nach Art und Temperatur kann er die Hauptarbeit in 14 Tagen geschafft haben. Wir haben in Gerleve in unseren Mistkompostierungsanlagen auf ein m² bei 20 cm Tiefe 100 000 Regenwürmer gezählt, das sind 500 Stück in einem Liter. (...) dann wird uns klar, dass in kurzer Zeit hier nach den göttlichen Gesetzen der Natur wertvollste Arbeit geleistet wird und ein Produkt hervorgebracht wird, das für unsere Pflanzen und Böden ein Allheilmittel ist.“