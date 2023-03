Deutlicher Anstieg bei den Unfällen

Es kracht wieder häufiger auf den Straßen im Kreis Coesfeld. Nach den beiden Corona-Jahren, in denen es ruhiger zuging, passierten 5380 Unfälle in 2022 (2021: 5136; 2019 - vor Corona: 5945). 189 davon mit Schwerverletzten und 575 mit Leichtverletzten.

„Jeder Unfall ist einer zu viel“, sagte Landrat und Kreispolizeichef Dr. Christian Schulze Pellengahr am Mittwoch in der Jahres-Pressekonferenz zur Unfallstatistik. Erfreulich sei, dass die Unfallhäufigkeit im Kreis Coesfeld münsterlandweit am niedrigsten sei.

12 Menschen starben (7 in 2021). „Die Hälfte davon würde man eher als Unglücksfälle betrachten“, erläuterte Detlef Lammers von der Direktion Verkehr: In Nottuln verstarb ein Mann bei dem Versuch, sein rollendes Auto anzuhalten - er wurde dabei an einer Leitplanke eingequetscht. Gleich zwei Krankenfahrstuhlfahrer verunglückten im Laufe des Jahres tödlich. In Senden stürzte der Mann in die Stever. In Dülmen geriet ein Mann mit seinem elektrischen Rollstuhl von der Fahrbahn ab und starb an den Folgen des Sturzes.

Sorgen bereitet der Polizei die hohe Anzahl an verunglückten Rad- und Pedelecfahrern: 349 in 2022 (280 in 2021) – das ist seit 2013 Höchststand. 164 (2021: 125) davon waren Pedelecfahrer. Ein Rad-/Pedelecfahrer starb bei einem Unfall. 43 Prozent der verletzten Rad- und Pedelecfahrer waren über 65 Jahre alt. Gerade ältere Fahrer unterschätzten das höhere Gewicht und die stärkere Beschleunigung der Räder oftmals, so Kriminaldirektor Thomas Eder. „Das Pedelec schießt sofort los.“ Senioren seien andrerseits schwer für die Polizei zu erreichen, weil sie sich selber nicht als unsicher einschätzten. Zusammen mit dem Fahrradclub ADFC plant die Polizei auch in diesem Jahr wieder Fahrrad- und Pedelec-Schulungen.

Außerdem will die Polizei Verkehrsverstöße verstärkt aufspüren – sowohl bei Radfahrern als auch bei KfZ-Lenkern, die Radler gefährden. „Unser Ziel ist es, Unfälle zu verhindern“, sagt Eder. „Viele denken, es sei ein Kavaliersdelikt, auf der falschen Radwegseite zu fahren. Das kann aber sehr gefährlich sein.“

Einen Höchststand seit 2013 meldet die Polizei auch bei Unfällen, die unter Einfluss von Rauschmitteln passierten: Bei den meisten der 88 Unfälle war Alkohol im Spiel. Und noch einen Topwert meldet die Polizei: Bei 70 Unfällen mit Verletzten hauten beteiligte Autofahrer einfach ab. „Unbegreiflich“ findet das Lammers. 39 Unfallfluchten klärte die Polizei auf.

An jedem dritten Unfall Wild beteiligt

Eine Erklärung hat Kriminaldirektor Thomas Eder dafür nicht so wirklich. Und es fuchst ihn, dass die Zahlen erneut so hoch sind: 1545 Unfälle mit Rehen, Hirschen und anderem Wild passierten in 2022 im Kreis Coesfeld. Zahlen, die Eder unbedingt runter kriegen will. „Jeder dritte Unfall im Kreis Coesfeld ist mit Wildbeteiligung, das ist einfach zu viel“, meint er. 2021 waren es 1516, 2019 waren es 1448. Voriges Jahr gab es sogar 18 Verletzte –mit Abstand die meisten seit 2019, seit die Polizei die Wildunfälle gesondert auflistet. Seitdem nimmt Eder die Wildunfälle auch ganz besonders unter die Lupe und entwickelt zusammen mit weiteren Gruppierungen Maßnahmen. Neue große Warnschilder ist eine davon. Auch macht er immer wieder auf das Thema aufmerksam. Dass die Aktionen nichts gebracht haben, will er nicht rückschließen. „Ich weiß ja nicht, wie viele Wild-Unfälle es ohne diese Maßnahmen gegeben hätte.“ Weitere Projekte sollen entwickelt werden. Eder appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, auf den Landstraßen vorsichtig zu sein. „Ich fahre da nie 100 km/h, auch wenn ich es darf. Denn ich weiß, was da los ist und jederzeit Wild auf die Straße laufen kann“, erklärt er. Eine reduzierte Geschwindigkeit helfe maßgeblich, einen Unfall zu verhindern. Mit im Boot in der Gruppe seien inzwischen auch Fahrlehrer. „Betroffen sind oft jüngere Autofahrer, weil ihnen die Fahrpraxis noch fehlt“, erläutert Eder. Wenn ein Reh auf die Straße läuft, sollte man das Lenkrad festhalten und bremsen. Ein Ausweichmanöver sei deutlich riskanter.

Kommentar

Üble Rekorde

Nicht gut – es pendelt sich wieder ein: Nach Corona mehr Unfälle. In der Pandemie gab es mehr Homeoffice, mehr Homeschooling, weniger Partys und Veranstaltungen und damit weniger Verkehr auf den Straßen. Das hat sich 2022 langsam verändert – und parallel dazu knallt es wieder öfter. Das bedeutet nicht nur mehr Blechschäden, sondern auch mehr Verletzte, mehr Tote. Nicht gut. Es verunglückren im Kreis Coesfeld mehr Kinder, mehr junge Erwachsene, mehr Senioren. Mehr Pedelecfahrer, mehr Radfahrer. Alles Verkehrsteilnehmer, die die schwächsten von allen sind. Die, die keine Schutzzone um sich haben.

Es gibt da nicht nur eine Ursache. Ein Teil der Pedelec-Radler verunglückte vielleicht, weil sie mit den neuen Fahrzeugen nicht genügend trainiert haben. Ein E-Bike verhält sich nun mal anders als eine normale Hollandfietse. Ein E-Roller ist kein Auto-Ersatz, wenn man Alkohol trinken will. Sicher, auch das eine Fehleinschätzung bei einigen. Alkohol ist sowieso so ein Thema. 88 Unfälle nach Alkohol- und Drogenkonsum. Höchststand seit 2013. Nicht gut. 88 Unfälle, die vielleicht nicht passiert wären, hätte der Fahrer sein Fahrzeug stehen lassen. Und dann all die, die auch noch abhauen. Noch ein übler Rekord. 70 Unfallfluchten, obwohl es Verletzte gab, wohlgemerkt. Sich da aus dem Staub zu machen, geht gar nicht.

Es ist aber nicht nur das eigene Verhalten. Unfälle könnten verhindert werden, wenn Voraussetzungen geändert werden würden: Bessere Fahrbahnen für Radfahrer, denn immer noch sind viele Radwege nicht so ausgebaut, dass sie dem heutigen Standard der modernen Fahrräder und anderen Fahrzeugen entsprechen. Die Nachfrage nach Auto-Alternativen ist hoch. Das ist gut. Dann muss man für Fahrräder, E-Bikes, Scooter, Roller, Lastenräder aber auch mehr Raum schaffen und bei den Verkehrsplanungen umdenken. Da läuft immer noch zu wenig.