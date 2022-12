Die besten Mathe-Asse gekürt

Fit in Mathe: Die besten 50 Teilnehmer der Mathematik-Olympiade wurden gestern Abend von Regionalkoordinator Roland Bienhüls zusammen mit Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr und Christoph Schrey von der Sparkasse Westmünsterland im Forum Bendix in Dülmen gekürt. Diesmal gibt es gleich sechs Kreissieger, die es in die Landesrunde geschafft haben.

Die höchste Punktzahl holte Jorik Schillgalies von der Jahrgangsstufe 6 des Joseph-Haydn-Gymnasiums in Senden. Dicht gefolgt von Mathis Kock vom Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Dülmen (Jahrgangsstufe 5). „Beide hatten hervorragende Lösungen“, lobte Bienhüls. Zusammen mit den weiteren vier Kreissiegern geht es nun nächstes Jahr in die NRW-Runde nach Krefeld.

„Die Tüftelei über Matheaufgaben lohnte sich“, freute sich Bienhüls. Denn sechs Mathe-Asse dürfen deshalb den Kreis Coesfeld vertreten, weil die Ergebnisse in den letzten Jahren so gut waren.

Über 300 Schüler nahmen diesmal an der Mathematik-Olympiade teil. 123 qualifizierten sich für die Kreisendrunde. „Die zweithöchste Zahl in der Geschichte des Wettbewers im Kreis Coesfeld“, so Bienhüls.

Mit dem besonderen Wettbewerb sollen Schüler mit MINT-Talent unterstützt werden, erklärte Bienhüls, der vor 15 Jahren die Matheknobelei im Kreis Coesfeld ins Leben rief. Anfangs mit gerade einmal drei Teilnehmern, erinnerte er sich. „Mein Herzblut dafür ist nach wie vor da.“ Und nach zwei Pandemie-Jahren finde nun endlich auch wieder eine richtige Siegerehrung vor Ort statt.

„Für mich ist das ein ganz besonderer Termin in meinem Kalender“, so Landrat Schulze Pellengahr. Mathe habe nicht zu seinen Lieblingsfächern gezählt, gestand er. Aber es lohne sich, die Leidenschaft für Mathe weiter zu verfolgen. „Denn hinter allem steckt Mathematik.“

Seit 2007 – von Anfang an – , unterstützt die Sparkasse Westmünsterland die Mathe-Olympiade. „Und wir werden sie auch weiterhin begleiten“, versprach Schrey. Schüler für Mathe zu begeistern und diese Fähigkeiten zu fördern, betrachtet er als ein gutes Ziel. Denn Leute, die ein Verständnis für Technik haben, werden gebraucht. In Deutschland fehlten „aktuell 325 000 MINT-Fachkräfte“, verdeutlichte Schrey.

Die Mathe-Asse aus dem Kreis Coesfeld kommen aus den verschiedensten Jahrgangsstufen. Bienhüls führte aus, dass unter den Top Ten der Olympiaten sogar sieben verschiedene Schulen vertreten sind. „Man sieht, wie breit die Streuung und wie gut die Förderung von begabten Schülerinnen und Schülern in den Schulen des Kreises Coesfeld ist.“ Ein Lob ging auch an die Lehrer, die als Ansprechpartner und Multiplikatoren an den Schulen mitwirkten.

Zwei ehemalige Schülerinnen und Mathe-Olympiade-Teilnehmerinnen vom Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Dülmen sorgten für musikalische Beiträge: Annika und Sarina Schulz, die beim Landeswettbewerb von Jugend musiziert gewannen und extra zur Siegerehrung gekommen waren.

Die Landesrunde NRW findet in diesem Jahr am 25. Februar statt.

Die sechs Kreissieger

1. Jorik Schillgalies (Joseph-Haydn-Gymnasium Senden)

2. Mathis Kock (Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium Dülmen)

3. Konstantin Weiermann (Gymnasium Nepomucenum Coesfeld)

4. Mara Köbbing (St. Antonius-Gymnasium Lüdinghausen)

5. Elisa Laumann (St. Pius-Gymnasium Coesfeld)

6. Gustav Hisker (Gymnasium Nepomucenum Coesfeld)

Wissen Sie’s?

Aufgabe für die Jahrgangsstufe 7: In der höchsten isländischen Fußball-Liga spielen genau 12 Mannschaften, davon genau fünf, die ihr eigenes Stadion in der Hauptstadt Reykjavik haben. Jede Mannschaft trägt in jeder Saison gegen jede andere Mannschaft genau zwei Spiele aus, und zwar ein Heimspiel in ihrem eigenen Stadion und ein Auswärtsspiel im Stadion der gegnerischen Mannschaft. Im Folgenden betrachten wir nur die Spiele einer Saison in dieser Liga.

a)Ermittle die Anzahl aller Spiele.

b)Ermittle die Anzahl aller Spiele, bei denen jeweils eine Mannschaft aus Reykjavik gegen eine Mannschaft antritt, die nicht aus Reykjavik ist.

c)Ermittle die Anzahl aller Spiele, die nicht in Reykjavik stattfinden.

Lösung: a) 132 Spiele, b) 70 Spiele, c) 77 Spiele