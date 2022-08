Die fast vergessene Impfpflicht

Angesichts der Pandemie ist sie fast in Vergessenheit geraten, dabei ist sie, zumindest in Teilen, schon seit dem Frühjahr 2020 in Kraft: Die Masern-Impfpflicht. Während seitdem schon keine Kinder in Kitas und kein neues Personal aufgenommen werden dürfen, galt für das bestehende Personal noch eine Übergangsfrist, die immer wieder verlängert wurde. Diese ist Ende Juli abgelaufen und in der vergangenen Woche bestätigte auch das Bundesverfassungsgericht die Zulässigkeit der Masern-Impfpflicht.

Nun wird es also ernst. Auch für das Kreisgesundheitsamt. Dort hat man die Meldungen der Schulen, Kitas und anderen gemeinschaftseinrichtungen erhalten und kontaktiert nun die Betroffenen. Rund 250 Fälle seien dies im Kreisgebiet, verrät Gesundheitsamtsleiterin Alexandra Winkler. Die höchsten Impfquoten gebe es beim medizinischen Personal. Und in den Kindergärten schwindet die Zahl ungeimpfter Kinder nach und nach, weil alle die nachkommen, ohnehin die Impfung brauchen, um betreut werden zu dürfen.

Die meisten Fälle betreffen die Schulen. Dort sind die Regeln etwas anders, weil die Schulpflicht höher gewichtet ist als die Impfpflicht. Nachmittagsbetreuung allerdings fällt für diese Kinder weg. Und melden müssen die Schulen die Kinder beim Kreis ebenfalls. Die Eltern werden nun angeschrieben und eingeladen. „Da versuchen wir auf eine Impfung hinzuwirken“, so Winkler. Nicht immer gehe es um Verweigerung. „Manchmal wird das auch einfach verschwitzt.“ Diejenigen bekommen eine Frist gesetzt und können ihre Impfung nachholen.

Und was ist mit Impf-Verweigerern? „Die klären wir über die Konsequenzen auf“, so Winkler. Für Eltern von Schulkindern drohen bis zu 2500 Euro Bußgeld. „Es muss am Ende eben auch wehtun“, sagt die Gesundheitsamtsleiterin. „Ich glaube, dass es einen großen Teil zur Impfung bewegen wird.“

Noch drastischer sind die möglichen Konsequenzen für Beschäftigte von Betreuungs- oder Gesundheitseinrichtungen. Hier kann der Kreis ein Betretungsverbot aussprechen.

Doch warum das alles? Mit einer Herdenimmunität lassen sich die Masern ausrotten. 95 Prozent Impfquote sind dafür nötig. Im Falle der Erstimpfung werde diese fast erreicht, aber bei der zweiten „sind wir deutlich entfernt“, so Winkler. Auch bei den aus der Ukraine gekommenen Kriegsflüchtlingen sei die Impfquote zum Teil ein Problem. Zum Teil deshalb, weil die Impfbereitschaft in der Ukraine nach einem großen Masern-Ausbruch 2018 deutlich angestiegen sein. Demnach seien nur die jüngsten gut geschützt.

Ausnahmen von der Impfpflicht gibt es nur wenige. Bei allen vor 1970 geborenen geht man davon aus, dass sie die Infektion bereits hatten, weil es damals noch keine Impfung gab. Und wer aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden kann, braucht ein Ärztliches Zeugnis, das diese medizinischen Gründe plausibel darlegt. Ein einfaches Attest reiche da nicht, so Alexandra Winkler.

All dies müsse in jedem Einzelfall geprüft werden. Andere Fälle werden auf Wiedervorlage gesetzt. Das Arbeitsaufkommen im Gesundheitsamt sinkt also auch nach dem Wegfall der Corona-Kontaktnachverfolgung wohl nicht. Zumal sich an der Meldebürokratie nichts geändert habe. „Das ist natürlich viel Aufwand“, so die Amtsleiterin. „Aber wichtig.“