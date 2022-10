„Die Personalsituation ist angespannt“

Foto:

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag gestern im Kreis Coesfeld bei fast 800. Dabei dürften die Zahlen in Wirklichkeit noch weit höher sein, weil nur positive PCR-Tests in die Statistik einfließen und keine Schnell- und Selbsttests. Diese reichen Betroffenen aber oftmals aus, wenn sie die PCR-Test nicht als Nachweis benötigen. Vor genau einem Jahr war es anders: Am 13. Oktober 2021 waren kreisweit gerade einmal 73 Menschen infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 18,1 – der niedrigste Wert in ganz NRW. Aktuell befinden sich landesweit die Werte überall im dreistelligen Bereich. Der Kreis Euskirchen hat am Freitag mit 1034,4 den höchsten, der Kreis Coesfeld den neunthöchsten Wert in NRW. Wirklich vergleichbar sind die Zahlen allerdings nicht mehr, dennoch lassen sich Tendenzen herauslesen. vth