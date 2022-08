Die Sonne am Balkon einstecken

Kreis Coesfeld

Wegen der steigenden Energiepreise hat die Nachfrage nach Photovoltaikanlagen für die Dächer privater Einfamilienhäuser stark zugenommen. Doch auch wer in Mehrfamilienhäusern wohnt, kann seinen eigenen Strom mit Hilfe von Steckersolar-Geräten produzieren – und so aktiv zur Energiewende beitragen. In einer kostenlosen Online-Veranstaltung des KlimaPaktes Kreis Coesfeld mit der Verbraucherzentrale NRW werden am heutigen Dienstag (2. August) die Vorteile und Möglichkeiten dieser Technik aufgezeigt.