Die Vision vom Behördenpostfach

Kreis Coesfeld

Den Personalausweis ganz bequem per Mausklick verlängern – das soll laut Onlinezugangsgesetz (OZG) in allen Verwaltungen spätestens bis Ende 2022 möglich sein – eigentlich. Denn dass hier wohl eher der Wunsch Vater des Gedankens war, hat Stephan Beck in der jüngsten Sitzung des Digitalisierungsausschusses dargelegt. „Der Nationale Normenkontrollrat sieht das Ziel als nicht mehr realistisch an“, sagte der Leiter der Abteilung Personal und Organisation beim Kreis Coesfeld.

Von Florian Schütte