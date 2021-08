DRK bricht erneut zum Helfen auf

Kreis Coesfeld

Das DRK im Kreis Coesfeld beteiligt sich zum Wochenende an einer weiteren Hilfsaktion in den von Hochwasser geschädigten Gebieten. Das Einsatzkonzept des DRK ist dabei mehrstufig aufgebaut. Zunächst werden Helferteams aus Coesfeld, Dülmen, Buldern und Rosendahl gezielt in die Region fahren und dort von anfordernden Stellen der heimischen DRK-Verbände instruiert und begleitet, wie DRK-Vorstand Christoph Schlütermann beschreibt.