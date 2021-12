DRK steht weiter vor großen Herausforderungen

Die aktuelle Coronasituation hat auch auf der Mitgliederversammlung des DRK-Kreisverbands viel Raum eingenommen. Und das nicht nur wegen der strikten Einlasskriterien (2G plus und Hygienekonzept), durch die das Treffen im Haus Waldfrieden in Dülmen überhaupt erst möglich war. Auch inhaltlich standen die aktuellen Herausforderungen im Mittelpunkt.

Umso zügiger ging es auf der Tagesordnung voran. Bei den turnusmäßigen Wahlen zum Präsidium wurden sämtliche Amtsinhaber einstimmig bestätigt. Neu in das Präsidium wurde Dr. Irmgard Greving, ehemalige Chefärztin am Franzhospital in Dülmen, gewählt, teilt der DRK-Kreisverband mit.

Der wiedergewählte Präsident Konrad Püning blickte auf ein außerordentliches Berichtsjahr zurück. Das DRK sei in vielen Bereichen besonders gefordert gewesen. „Die Beiträge zur Sicherstellung der Testinfrastruktur im Kreis Coesfeld und beim Aufbau und Betrieb der Impfstellen sind eine großartige Leistung des DRK für die heimische Bevölkerung“, erklärte Püning. Dazu kamen die Einsätze von über 100 Einsatzkräften in den Hochwassergebieten. Allen Helfern dankte Püning für ihren großartigen Einsatzwillen. „Ohne unseren Einsatz als Hilfsorganisation kann die öffentliche Hand Pandemien und Großschadenslagen nicht bewältigen“, betonte Püning. Er sprach sich daher für eine Stärkung der Hilfsorganisationen aus.

In seinem Jahresbericht sprach Vorstand Christoph Schlütermann von einer soliden wirtschaftlichen Ausgangsbasis. Der Kreisverband sei mittlerweile der umsatzstärkste Kreisverband im Landesverband Westfalen-Lippe und beschäftige gemeinsam mit seinen Ortsvereinen in der Spitze über 1200 hauptamtliche Mitarbeiter. Die Kindertageseinrichtungen stellen hier den größten Anteil dar. Allen dankte Schlütermann für die mit großer Bereitschaft getragenen zusätzlichen Belastungen. Vielfach wurde über 150 Prozent des Normalen gearbeitet. Aktuell stehe allerdings die Pandemie an einem kritischen Wendepunkt. Für das DRK bedeute dies, dass die Testinfrastruktur wieder in allen Orten aufgebaut werde und der Impfprozess beschleunigt werden müsse. Neben der Betreuung an den Impforten werde man die Terminvereinbarung organisieren und das Dokumentenmanagement des Impfprozesses begleiten. „Die bisherigen Anstrengungen müssen noch intensiviert werden“, war sich Schlütermann sicher. „Sonst schaffen wir es nicht, möglichst viele Auffrischungsimpfungen in kurzer Zeit zu bewerkstelligen.“ Die Unterstützung des Ehrenamtes sicherte Kreisrotkreuzleiter Dirk Musholt zu.

Für die Jugendorganisation des DRK wünschte sich JRK-Kreisleiter Peter Koch, dass möglichst bald wieder Präsenztreffen mit Jugendlichen möglich werden. Denn Jugendliche leiden besonders, wenn ihnen soziale Kontakte verwehrt werden. „Onlineformate können dauerhaft reale Begegnungen nicht ersetzen“, so Koch.