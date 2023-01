DRK testete über 800 000 Menschen

(vth). Heute vor drei Jahren, am 27. Januar 2020, wurde in Deutschland der erste Coronafall bestätigt. Eine Geschäftsreisende brachte das neue Virus mit nach Deutschland. Am 4. März 2020 meldete das Kreis-Gesundheitsamt den ersten Fall im Kreis Coesfeld – ein Mann aus Senden.

Inzwischen ist das Infektionsgeschehen soweit abgeschwächt, dass nun zum 1. Februar auch die Maskenpflicht im ÖPNV und die Isolierungspflichten für Corona-Infizierte auslaufen.

Die Corona-Teststellen sind bereits überwiegend geschlossen. Das Rote Kreuz (DRK), das die meisten Teststellen im Kreis Coesfeld betrieb, macht die letzten Türen am 1. Februar dicht: in Dülmen, Buldern und Lüdinghausen. „Insgesamt wurden vom DRK über 800 000 Menschen getestet“, bilanziert DRK-Vorstand Christoph Schlütermann. 32 500 Personen erhielten eine positive PCR-Bestätigung und mussten in Quarantäne. Zudem hat das DRK an rund 150 000 Impfungen mitgewirkt. „Nie zuvor war eine solche Aufgabe zu bewältigen“, berichtet Schlütermann. „Fast eine Millionen Kontakte und Dienstleistungen an Bürger im Zusammenhang mit Corona!“ Dazu sei eine enorme Belastung für den DRK-Rettungsdienst und die DRK-Kitas im Kreis Coesfeld mit rund 2500 Kindern und deren Familien in der Pandemie gekommen.

Schlütermann erinnert sich noch an den Tag, als der erste Fall im Kreis Coesfeld bekannt wurde. „Vertreter des DRK saßen mit dem Landrat in einer Besprechung. Corona war hier ein Thema.“ Aber niemand konnte damals ahnen, dass die nächsten Jahre eine Pandemie und deren Bekämpfung im Kreis Coesfeld den Alltag entscheidend bestimmen sollten. Das DRK arbeitete von Anfang an eng mit dem Gesundheitsamt und dem Krisenstab zusammen. Zu Beginn standen Schutzkonzepte und der Aufbau eines Notkrankenhauses für die Entlastung der Kliniken im Falle einer nicht mehr zu beherrschenden Infektionswelle an. Das Notkrankenhaus, das in der Turnhalle des Pictorius Berufskollegs in Coesfeld eingerichtet wurde, wurde – glücklicherweise – nie gebraucht.

Gegen Ende des Jahres 2020 waren die ersten Impfstoffe verfügbar. Im Gecko in Dülmen richtete der Kreis unter Beteiligung des DRK ein Impfzentrum ein. Später fanden in der Pictorius-Turnhalle und in Lüdinghausen Impfungen des Kreises statt, zum Schluss nur noch in Lüdinghausen.

Die mit Abstand meisten positiven Testergebnisse verzeichnete das DRK im Frühjahr 2022.

158 Tote

108 957 Corona-Infektionen gab es bis Donnerstag (26. Januar 2023) im Kreis Coesfeld. 158 Menschen sind verstorben. 94 Männer und 64 Frauen. 89 Menschen waren über 80 Jahre alt, 57 zwischen 60 und 79 Jahre alt und 12 zwischen 35 und 59.