Dünnes Bier und Hausrezepte mit Kupfer

Lüdinghausen

Das Interesse an kulturellen Veranstaltungen ist groß. Die gute Nachricht von Tanja Brandt aus der Kulturabteilung des Kreises Coesfeld, lautete am Mittwochabend: „Ausverkauft!“ 50 Besucher fanden sich zum ersten Programmangebot des Jahres in der Burg Vischering ein. Bei der Schauspiellesung ließen sie sich mitnehmen auf eine Zeitreise in vergangene Jahrhunderte. Wie lebte es sich um 1800 in der Adelswelt? Wie sah er aus, der Alltag in den Herrenhäusern des Münsterlandes vor 200 Jahren.

Von Ulla Wolanewitz