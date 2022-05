E-Scooter sollen Lücke schließen

Vom Bahnhof nach Hause, zur Arbeit oder in die Innenstadt: Nicht überall ist das Ziel nach der Ankunft mit dem Zug oder dem Bus nur einen Katzensprung entfernt. „Wir möchten diese Lücken gerne schließen“, sagt Wilhelm Sendermann, Bürgermeister in Olfen und Sprecher der Bürgermeister im Kreis Coesfeld. Das Thema stand einmal mehr auf dem Zettel in der Bürgermeisterkonferenz. Ziel ist es, die Menschen hin zu klimaschonenderen öffentlichen Mobilitätsangeboten zu bekommen, weg vom Auto. Ein nicht einfaches Thema, allein schon, weil in den elf Städten und Gemeinden des Kreises unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse herrschen. Zum Teil liegen die Bahnhöfe nicht einmal zentral, sondern außerhalb der City.

Erfahrungen sollen ab dem Sommer in Coesfeld und in Senden mit E-Scootern gesammelt werden, wie Sendermann im Pressegespräch nach der Bürgermeisterrunde berichtet. Die schnellen E-Roller sollen Bürger dort ausleihen können. „Sie können eine Verkehrlücke schließen und sollen ein weiteres Angebot neben dem Fahrrad darstellen.“ Dabei sind in Senden und Coesfeld unterschiedliche Konzepte vorgesehen. Es soll später ausgewertet werden, welches Angebot wie ankommt.

0 Ausgetauscht haben sich die Bürgermeister außerdem über die Digitalisierungsstrategie. Das Landesministerium zeichnete die kommunale Vernetzung im Kreis Coesfeld Ende März sogar aus – jetzt geht es um die nächsten Schritte der Umsetzung. „Wir wollen weg vom Papier und deutlich stärker digital unterwegs sein“, betont Sendermann. Dazu gehört nicht nur die Digitalisierung von Akten, sondern auch von Serviceleistungen für die Bürger. Es gebe eine Reihe an Angelegenheiten, die Bürger genauso gut am Computer erledigen können, wenn sie nicht ins Rathaus kommen wollen, erläutert Sendermann. Die Frage sei, welche Portale am besten eingerichtet werden und ob sie bei bestimmten Angeboten sinnvollerweise einheitlich sein sollten. Oder welchen Anbieter man nimmt. Generell sei der Digitalisierungsstand in den Städten und Gemeinden im Kreis Coesfeld unterschiedlich, „das ist auch in Ordnung“, sagt Sendermann. In Olfen, wo er als Bürgermeister agiert, soll es bis 2023 kein Papier mehr im Rathaus geben, „weil die Rathausmodernisierung bis dahin abgeschlossen sein soll.“ In anderen Städten und Gemeinde gebe es andere Zeitpläne.

0 Zum Thema Flüchtlinge aus der Ukraine gehen die Bürgermeister davon aus, dass die Städte und Gemeinde weitere Unterkünfte schaffen müssen. Froh sind die Städte und Gemeinden, dass der Kreis mit dem Josefshaus in Seppenrade eine vorübergehende Unterkunft anbietet. „Zugleich haben wir viele Menschen in den Städten und Gemeinden, die hilfsbereit sind und Wohnungen anbieten“, so Sendermann. Die Unterbringungsfrage sei eine ständig neue Herausforderung. „Sammelunterkünfte möchten wir möglichst vermeiden“, so Sendermann.