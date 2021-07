„Echte Chancen für alle Jugendliche“

Kreis Coesfeld

(vth). Betriebe und potenzielle Azubis finden nur schwer zusammen – dagegen will die Gewerkschaft DGB Jugend etwas unternehmen. „Wir fordern eine Ausbildungsgarantie für alle interessierten Jugendlichen bis 27 Jahre“, erklärte die neue DGB-Jugendsekretärin Janna Frydryszek in einem Gespräch mit unserer Zeitung. „Wer zum 30. September immer noch einen Ausbildungsplatz sucht, soll einen gesetzlich garantierten Anspruch darauf haben.“ Die Gewerkschaftsjugend möchte damit der Ausbildungsmüdigkeit die Stirn bieten. Corona habe den Ausbildungsmarkt hart getroffen, so die 31-Jährige. Keine Ausbildungsmessen, keine Berufspraktika waren möglich – Gründe, warum das Interesse bei Jugendlichen nachgelassen hat. Andrerseits klagen Betriebe über fehlende Fachkräfte. „670 Azubis suchen immer noch einen Ausbildungsplatz – und 2000 offene Stellen gibt es“, sagt DGB-Kreisvorsitzender Ortwin Bickhove-Swiderski. „Da muss sich unbedingt etwas tun.“