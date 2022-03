Ehrenamtlich fürs Klima unterwegs

Nach dem Klimaforum zum Thema Bürgerenergie mit knapp 80 Teilnehmenden, lädt der KlimaPakt und das Klimaschutzmanagement des Kreises Coesfeld nun zum nächsten Online-Klima-Dialog ein: Am 10. März dreht sich ab 18 Uhr alles um das Thema „Ehrenamtliches Engagement im Klimaschutz“.

Der KlimaPakt und das Klimaschutzmanagement des Kreises Coesfeld laden alle Interessierten am Donnerstag zum nächsten Klima-Dialog ein, der online stattfindet.

„Es soll sowohl darum gehen, wie man mehr Menschen fürs Ehrenamt gewinnen kann und wie man mit freiwilligem Engagement etwas im Klimaschutz bewegen kann“, so Klimaschutzmanager Cornelius Dahm. Für diesen KlimaDialog wurden zwei Expertinnen gewonnen: Marie Heitfeld, Referentin für Bildung für nachhaltige Entwicklung und Mitarbeiterin bei Germanwatch, wird die Idee des „Handabdrucks“ vorstellen. Das Konzept des Handabdrucks zeigt Methoden und Aktionen auf, die Mitmenschen dazu motivieren können, durch Engagement Rahmenbedingungen so zu verändern, dass Klimaschutz und Nachhaltigkeit leichter und zum Standard werden. Im Gegensatz zum ökologischen Fußabdruck, der so klein wie möglich gehalten werden soll, kann der persönliche Handabdruck stetig vergrößert werden, informiert der Kreis.

Praktische Beispiele dafür wird die zweite Referentin und Online-Marketing Managerin Susanne Keull vorstellen. Sie ist Autorin des Blogs wissenmachtklima.de und ehrenamtlich bei „Coesfeld for future“ aktiv.

0 Alle interessierten Personen können sich unter dem Link www.coe.de/klimadialog03-22 einwählen.