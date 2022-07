Ein Filmabend mit Geschichte

Es war ein eher kühler, aber dennoch trockener Sommerabend, der zum Open-Air-Kino auf der Wiese vor der Burg Vischering doch noch einige BesucherInnen anlockte. Vor dem eigentlichen Open-Air-Kino unterhielt am Dienstagabend Anna Voigt aus Seppenrade mit Gitarre und Gesang die Besucher bis zum Eintritt der Dunkelheit. In der Reihe der Filmschauplätze NRW hatte es die Film und Medien Stiftung NRW wieder in Kooperation mit dem Kreis Coesfeld möglich gemacht, an diesem Ort einen passenden Film zu präsentieren.

Anna Voigt hatte sichtlich Spaß daran, ihre Lieder zu präsentieren. Eigene Lieder waren nicht darunter, dafür viele gecoverte Songs, mit denen sie ihre eigene Geschichte und die Gefühle um Liebe und Leidenschaft vieler wiedergab.

Das passte auch zu dem Filmabend. Projektleiterin Anna Fantl begrüßte dazu zusammen mit Gregor Twilling, Fachbereich Schule, Bildung und Kultur des Kreises Coesfeld, rund 50 Besucher. „Vor fünf Jahren haben wir schon mal einen Filmabend vor der Burg gemacht“, leitete Fantl ihre Begrüßung ein. „Wer kommt denn von außerhalb?“, fragte sie die BesucherInnen. Per Handzeichen outeten sich sehr viele als auswärtige Besucher. „Damals haben wir einen Kurzfilm über humanes Töten einer Kuh gezeigt. Darüber haben sich viele aufgeregt. Noch heute höre ich dazu Kommentare. Seitdem habe ich bei der Auswahl der Kurzfilme Manschetten, ob er auch ankommt. Heute haben wir einen Kurz-Kurz-Kurz-Film von nur vier Minuten über die Heuernte in den französischen Hochalpen“, berichtete Fantl. „Als der Kurzfilm über die Kuh Berta damals gezeigt wurde, waren viele Kinder einer Musikfreizeit im Publikum. Das fanden die Eltern gar nicht so gut“, wärmte Twilling die Erinnerung an diesen Film auf.

Bei dem jetzigen Ruhrpott-Kurzfilm mit dem Titel „La Bâche“ aus dem Jahr August 2020 brauchte Fantl ein solches Debakel nicht zu befürchten. Es war sogar eher amüsant, mit welch scheinbarer Leichtigkeit die Erntehelfer das geschnittene Heu auf großen Planen singend zu Tal brachten.

Dafür begann der Hauptfilm „Die Prinzessin von Montpensier“ aus dem Jahr 2010 mit einem grausamen Schlachtgetümmel des Jahres 1562, als Katholiken und Hugenotten um den rechten Glauben kämpften in Frankreich. Mittendrin die Geschichte der jungen und schönen Aristokratin Marie des Mézières, gespielt von Mélanie Thierry, die gegen ihren Willen mit dem Fürsten Philippe de Montpensier (Grégoire Leprince-Ringuet) verheiratet wurde. Viele verliebten sich in sie, so auch ihr Lehrer François de Chabannes (Lambert Wilson). Das gut gemachte Kostümdrama hatte Bertrand Tavernier effektvoll als Regisseur gedreht.

Das passte für Besucherin Kirsten Stucke aus Lüdinghausen und ihre beiden Freundinnen perfekt zu diesem historischen Ort. „Das ist eine schöne Idee. Wir machen so einen Open-Air-Kinoabend zum ersten Mal mit. Filme mit historischem Hintergrund sind immer schön. Das passt zu dem tollen Kulturangebot in Lüdinghausen“, so Stucke. Zünftig hatten sie sich mit kleinen Snacks sowie mit wärmender Kleidung gerüstet. Pop-Corn fehlte aber. „Wir lieben es lieber herzhaft“, schmunzelt Stucke.