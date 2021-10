Hallo Frau Sörries, im Schloss Nordkirchen soll Schrammelmusik zu hören sein. Was ist denn das bitte?



Sörries: Das ist eine Musikrichtung, die aus dem alten Wien kommt und in den Heurigenlokalen gespielt wurde. Eine volkstümliche Musik in kammermusikalischer Besetzung mit Geige und Akkordeon. Ein Lebensgefühl der Stadt Wien – aber in die heutige Zeit transportiert. Die Neuen Wiener Concert Schrammeln, die im Schloss Nordkirchen auftreten, bringen da frischen Wind hinein. Eine Mischung aus traditionellen und modernen Klängen – ich würde sagen, so eine Art neue Volksmusik. Österreich ist ja diesmal Gastland. Was ist das Spezielle an der Musik aus Österreich? Sörries: Das Spezielle ist die Vermischung von Tradition und Moderne. Viele Musiker nehmen ihre Wurzeln auf und verändern sie. Es ist eine Auseinandersetzung mit der Geschichte und der Zukunft. Die Österreicher sind außerdem sehr humorvoll. Sie vermitteln eine positive Stimmung. Ein gutes Lebensgefühl.

Was sind Ihre persönlichen Highlights?

Sörries: Ich finde ja alles gut. Mir fällt das schwer zu unterscheiden, weil jede Gruppe etwas Besonderes ist. David Helbock, der nach Nottuln kommt, ist ein wahnsinnig guter Pianist. Mit seiner Gruppe bringt er Dynamik und Witzigkeit auf die Bühne. Die Musiker spielen zahlreiche Instrumente, da sind auch Alphorn und Tuba zu hören. Oder Lukas Lauermann, der in Dülmen als Solist mit seinem Cello auftritt. Der kommt mal lyrisch, mal explosiv daher.



Und das Abschlusskonzert in der Burg Vischering, das ja immer etwas ganz Besonderes ist, was erwartet die Besucher diesmal?

Sörries: Power! Die Gruppe Shake Stew bringt mitreißende Musik, die begeistert und total angesagt ist. Shake Stew hat dieses Jahr den Deutschen Jazzpreis gewonnen und ist in der österreichischen Szene inzwischen prägend. Alle reden über diese österreichischen Shooting-Stars. Ich habe die vor zwei Jahren bei einem Festival gesehen und wusste sofort, dass ich die buchen werde. Absolut magisch. Das einzige Festival übrigens, das ich noch besuchen konnte – dann kam die Corona-Pandemie.



Wie war das denn? Das Festival auf die Beine zu stellen vor dem Corona-Hintergrund?

Sörries: Ich musste mich noch intensiver mit den Musikern beschäftigen. Ich hörte mir Gruppen weit mehr über Youtube, Spotify und andere Internet-Kanäle an – live ging ja nicht. Während der Planungen war es ja noch nicht klar, wie sich die Pandemie entwickeln würde und was überhaupt erlaubt sein wird. Was nicht funktionieren würde, das wussten wir, wäre ein Festival mit Musikern aus mehreren Gastländern, so wie beim letzten Mal. Dass die Wahl diesmal auf Österreich fiel, hat auch damit zu tun, dass die Einreise-Bedingungen für die Musiker unkomplizierter sind. Oder auch, dass die Anreise nicht unbedingt mit dem Flugzeug stattfinden muss. Das haben wir mitbedacht, um zumindest eine gewisse Planungssicherheit zu haben. Das war schon alles eine Herausforderung. An der Qualität und an der Struktur hielten wir fest. Für die Besucher tun wir nun für das anstehende Festival alles, damit sie sich sicher fühlen. So wird auch die Bestuhlung noch mit größeren Abständen gestaltet. Der Eintritt ist nach den 3G-Regeln.



Das Münsterland-Festival ist ja sozusagen Ihr Baby - und Sie sind zum elften Mal Festivalleiterin. Ist das inzwischen nicht langweilig?



Sörries: Überhaupt nicht. Es macht mir nach wie vor viel Spaß. Man lebt ja auch in der Szene und über die Kontakte lerne ich immer wieder neue Gruppen und Musiker kennen. Dadurch erweitere ich mein Wissen und das kommt dem Festival zugute. Jedes Land ist anders. Die Musiker aus Österreich ticken jetzt auch wieder ganz anders als Musiker aus anderen Regionen. Genau das soll das Festival bieten: Begegnung mit Menschen, mit Musikern, mit etwas Neuem. Konzerte an besonderen Orten. Es ist sehr schön, wenn alles fertig ist und das Publikum dann registriert, dass es etwas Ungewöhnliches erlebt – spannende Begegnungen, einen Austausch und ein herausragendes Musikerlebnis. Es gibt neben den Konzerten auch Ausstellungen, Film und Lyrik, um ins Gespräch zu kommen. Wir wollen kulturelle Begegnungen auf breiter Ebene.



Es gibt in Lüdinghausen ein Handpan-Solokonzert. Was muss man sich darunter vorstellen?

Sörries: Handpans sind sozusagen große, gewölbte Metallschalen, die umgedreht bespielt werden. Durch Klopfen und Schlagen entstehen Gong-ähnliche Töne. Manu Delago ist ein richtig bekannter Handpan-Spieler. Er tritt normalerweise mit unterschiedlichen Gruppen auf, präsentiert in der Burg Vischering in Lüdinghausen aber sein erstes Solo-Programm. Es wird aber nicht Handpan allein zu hören sein, sondern zugleich eine Performance mit Videoinstallation. Das Ganze ist ein Gesamtkunstwerk. Manu Delago reist mit eigenem Ton- und Videotechniker an. Ich bin darauf schon sehr gespannt.