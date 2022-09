Ein Ort für die Trauer um die Kleinsten

Das kleine Haus an der Grabstätte erinnert an zahlreiche tot oder zu früh geborene Kinder.

Schwester Paula Wessel nahm zu dieser Zeit ihren Dienst als Krankenhausseelsorgerin auf. Als eine Kollegin aus Augsburg zu Besuch war, brachte die das Thema auf: Warum gibt es keinen Abschied? „Es fehlte ein Stück Würde in der Gesellschaft“, sagt Paula Wessel. „Wir müssen sofort tätig werden“, habe man im Klinikum damals entschieden. Mit den damaligen Chefärzten Dr. Egbert Lang und Dr. Norbert Riedel wurde beim frisch gegründeten „Bunten Kreis“ eine Arbeitsgruppe gebildet. Ein dreivierteljahr tagte diese, denn es gab eine Menge zu organisieren – ohne Budget. Gebraucht wurden eine Friedhofsfläche, ein Bestatter, Särge und ein Friedhofsgärtner, alles kostenlos. „Wir sind auf viele offene Ohren gestoßen“, berichtet Schwester Paula. Und so fand sich eine ganze Reihe stiller Unterstützer, etwa das Bestattungsunternehmen Dönnewald, das Särge und Bestattung übernahm. Auch eine Friedhofsfläche fand die Gruppe, auf dem damals neu errichteten Friedhof an der Marienburg in Coesfeld. 2002, noch vor Fertigstellung der der Grabstätte fand die erste Beerdigung eines frühverstorbenen Kindes statt. Inzwischen gibt es alle vier Monate eine Sammelbeerdigung. Über alle Religions-Grenzen hinweg. „Das schwere Schicksal verbindet.“

An einem Sandsteinhaus mit vielen kleinen Fenstern, gestaltet von der Billerbecker Künstlerin Mechthild Amman, können die Namen der verstorbenen Kinder eingraviert werden. Auf einem Fenster steht: Michael 1958. Sie wisse nicht, wo ihr Kind geblieben sei, habe die Mutter ihr gesagt, berichtet Schwester Paula. Auch sie fand dort einen Ort für ihre Trauer.

Dass Eltern nichts vom Verbleib ihrer Kinder erfahren hätten, sei nicht aus böser Absicht erfolgt, sagt sie. Damals sei man davon ausgegangen, die Mutter schonen zu müssen. Heute wisse man: „Das ist psychologisch nicht gut. Die meisten brauchen einen Ort.“ Nur selten komme es vor, dass Eltern die Einladung zur Beerdigung ausschlagen.

Auch die rechtliche Lage hat sich inzwischen geändert. Die 500-Gramm-Grenze ist aufgehoben. Eltern müssen heute gefragt werden. Sie haben ein Recht, aber keine Pflicht zur Beerdigung. Lehnen sie ab, ist das Krankenhaus verpflichtet, für einen würdigen Abschied zu sorgen. Das Bistum war in dieser Frage schneller als die weltlichen Gesetze. „Es ist Leben von Anfang an“, meint Schwester Paula. „Für die Eltern sind es Kinder – und für mich auch“, sagt Schwester Paula. „Selbst wenn man bei einer Ausschabung in der achte Woche nichts erkennt.“ Im Kreis Coesfeld hat die Grabstätte eine Vorreiter-Rolle, die Nachahmer in den Nachbarorten findet. In Gescher, Holtwick und Billerbeck gibt es kleinere Grab- oder Gedenkstätten. „Und einige überlegen, so etwas einzurichten“, so Schwester Paula.

Weiterhin betätigen sich viele stille Helfer im Hintergrund. So sorgen drei Damen des Bunten Kreises Münsterland – Monika Knickenberg, Gerlind Rix, Gabi Mensing – gemeinsam mit dem Friedhofsgärtner für die Grabpflege. Damit Eltern einen Ort zum Trauern haben – und ihre Kinder nicht vergessen werden.