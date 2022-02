„Ein Riesenrad im Kreis Coesfeld“

In der Pandemie habe die Hilfsorganisation einmal mehr gezeigt, dass sie Gewehr bei Fuß steht: „Wir haben uns von der ersten Minute an aktiv eingebracht und als Motor mitverstanden.“ Ob es bei den Corona-Tests um den Aufbau einer Struktur mit Teststellen im ganzen Kreis ging oder um das Impfzentrum und dann die Impfstellen: Das DRK war dabei. So sorgte das DRK schnell dafür, dass die digitale Verbindung mit dem Kreisgesundheitsamt für die Datenübermittlung hergestellt wurde und bei den Impfstellen, dass die Corona-Impfungen durchgeführt werden konnten. „Das DRK ist eine nationale Hilfsgesellschaft, wir sind verpflichtet, in Notsituationen zu helfen“, verdeutlicht Vorstand Christoph Schlütermann das Selbstverständnis. Ob es um die Sicherheit der Besucher bei großen Veranstaltungen geht, um Gefahrenabwehr, Flüchtlingshilfe, soziale Dienste oder den Betrieb von Kindergärten: Das DRK engagiert sich im Kreis Coesfeld in zahlreichen Bereichen. „Im Katastophenfall haben wir 300 geschulte Helfer, die auf Knopfdruck zur Verfügung stehen“, so Schlütermann.

Mit rund 200 Mitarbeitern sind allein die Rettungswagen und Notarztwagen besetzt. Drei der acht Wachstandorte sind als Lehrrettungswachen anerkannt.

Blutspende, Essen auf Rädern, Hausnotruf, Aus- und Weiterbildung, Erste-Hilfe-Kurse, Kleiderkammern und weitere Angebote gehören zu den weiteren Diensten des DRK und in den 14 Ortsvereinen. Über die Kita gGmbH ist das DRK Träger von inzwischen mehr als 30 Kindertagesstätten im Kreis Coesfeld. Und es werden mehr. „In Billerbeck und Lüdinghausen befinden sich neue Kitas in Bau, in Dülmen ist eine weitere geplant“, so Schlütermann. In den nächsten zwei Jahren seien allein in diesem Bereich 100 neue Stellen zu besetzen.

Fachkräfte zu finden ist nicht einfach. Nicht nur, was Erzieher für die Kitas angeht.

„Bei den Notfallsanitätern ist der Markt leergefegt“, sagt Schlütermann. Deswegen fährt das DRK aktuell eine Kampagne, um Notfallsanitäter zu gewinnen. Die Ausbildung zum Notfallsanitäter gibt es erst seit einigen Jahren. Der Beruf des Rettungssanitäters sei dadurch aufgewertet worden, so Schlütermann. „Wir haben lange darum gekämpft.“ Doch das Problem sei nun, die Stellen besetzen zu können. Mehrer Ursachen sind dafür der Grund. „Das Kind ist in den Brunnen gefallen“, so Schlütermann, der hofft, über die Kampagne das Interesse zu wecken. Das DRK lockt sogar mit einer Wechselprämie.

Auch baulich entwickelt sich das DRK weiter: Die Kreisgeschäftsstelle in Coesfeld soll erneut erweitert werden – nach 2019 soll der nächste Bauabschnitt folgen. Hintergrund ist, dass eine Sanierung des am Neubau angrenzenden Altbaus laut Schlütermann nicht mehr lohnt. Mit der Stadt seien schon mit dem früheren Bürgermeister Gespräche geführt worden. Nun sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden.