Einchecken mit dem Smartphone

Kreis Coesfeld

Alternativ zum WestfalenTarif kann ab sofort ein digitales Ticket zum Luftlinien-Tarif eezy.NRW erworben werden. Vor dem Einstieg checken sich die Fahrgäste per Smartphone für die Fahrt ein. Die Startposition wird dabei erfasst. Unterwegs wird in der App ein digitales Ticket mit einem QR-Code für eine mögliche Ticketkontrolle angezeigt. An der Endhaltestelle beim Aussteigen kann der Fahrgast entweder mit einem Tippen in der App selbst wieder auschecken oder das Smartphone beendet automatisch die Fahrt, wenn sich der Fahrgast vom Bus entfernt. Die Abrechnung der Tickets erfolgt monatlich auf Basis der durchgeführten Fahrten.