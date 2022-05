„Eine besondere Fröhlichkeit“

Kreis Coesfeld

Ein Frühlingsabend, der ganz im Zeichen guter Nachbarschaft stehen soll: Die Gemeinde Nordkirchen, der Kreis Coesfeld und die Hochschule für Finanzen NRW veranstalten am Sonntag, 29. Mai, ein großes Open-Air-Konzert an der Oranienburg des Schlosses Nordkirchen, bei dem ein Orchester mit über 60 Musikerinnen und Musikern aus den Niederlanden auftritt. Dieses einmalige Ereignis knüpft auch an das 1000-jährige Bestehen der Gemeinde Nordkirchen an.