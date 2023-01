„Eine gruselige Vorstellung“

Der Bundestag soll kleiner werden. Für Marc Henrichmann als direkt gewählter CDU-Abgeordneter würde sich nichts ändern, wenn seine Ergebnisse weiterhin so eindeutig wie bisher blieben. Auch Dr. Anne Monika Spallek von den Grünen müsste nichts befürchten – der Einzug über die Liste wäre nicht tangiert. Henrichmann ist trotzdem entschieden gegen die Ampel-Pläne, weil damit die Gewinner eines Wahlkreises nicht mehr automatisch in den Bundestag einziehen.

Der Entwurf der Koalition sieht vor, die Wahlkreise nicht zu verändern, aber die sogenannten Überhang- und Ausgleichsmandate zu streichen. Dies könnte dazu führen, dass in Zukunft nicht mehr alle Direktkandidaten, die in ihrem Wahlkreis die meisten Erststimmen erhielten, in den Bundestag einziehen.

Gewonnen hat bislang im Kreis Coesfeld bei den Bundestagswahlen immer der CDU-Kandidat – seit 2017 ist das Marc Henrichmann aus Havixbeck. Die zweite Bundestagsabgeordnete aus dem Kreis Coesfeld ist die Billerbeckerin Dr. Anne Monika Spallek von den Grünen. Sie ist über die Liste eingezogen – und somit wäre sie von den neuen Regeln nicht betroffen.

Auch Henrichmann als Wahlkreis-Gewinner müsste sich keine Sorgen machen – sofern es bei seinen Top-Ergebnissen bliebe. „Nein, da müsste schon viel passieren“, sagt er. Eng werden dürfte es besonders in Großstädten, wo mehrere Kandidaten antreten und der Gewinner oftmals mit nur einem relativ geringen Prozentwert die Nase vorn hat. Trotzdem ist Henrichmann entschieden gegen den Ampel-Vorschlag. „Ich finde den sehr undemokratisch, er schwächt die Erststimmen“, sagt er. „Ich bin ein großer Freund des Wahlkreis-Modells und finde die Vorstellung gruselig, wenn sich der Wählerwille nicht mehr widerspiegelt und ein Kandidat gar nicht in den Bundestag kommt, obwohl er die meisten Stimmen erhielt“, so Henrichmann.

Ein weiteres Problem sieht Henrichmann auf die Parteien zukommen: „Es ist fraglich, ob man bei so einem Modell überhaupt noch genügend aussichtsreiche Kandidaten findet, die bei der Bundestagswahl antreten wollen.“

Am vorigen Freitag ernteten die Pläne von SPD, Grünen und FDP im Parlament scharfe Kritik von der CDU. Sie schlägt in einem Antrag vor, die Wahlkreise zu reduzieren. „Auch das würde zu Nachteilen für uns Abgeordnete führen, weil die Wahlkreise dadurch größer würden und wir somit in einem weiteren Gebiet unterwegs sein müssten“, sagt Henrichmann. „Aber das wäre aus meiner Sicht gerechter und kein größerer demokratischer Schaden.“ In den sauren Apfel beißen müsse man ohnehin, wenn der Bundestag kleiner wird.

Und das soll er so oder so werden. In dieser Frage sind sich alle einig. Auch Henrichmann ist dafür. Spallek ist ebenso für eine Verkleinerung; sie spricht sich für das Ampel-Modell aus. „Es ist nicht so kompliziert“, sagt sie. „Wir haben uns mehrere Modelle angesehen und dieses halte ich für das fairste.“ Wenn ein Kandidat mit einem niedrigen Ergebnis von 20 Prozent gewinnt, sei es fraglich, ob der dann tatsächlich der Wahlkreisabgeordnete sei, wirft sie ein. Dass CDU/CSU gegen den Entwurf seien, „war zu erwarten“, so Spallek.

Überhangmandate gibt es momentan besonders häufig bei der CDU in Baden-Württemberg und bei der CSU in Bayern.

Schon bis Ostern könnte die Reform im Bundestag durchgebracht sein; eine einfache Mehrheit reicht dafür aus.